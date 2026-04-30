Vorsicht: Hier zahlst du für dein Muttertaggeschenk einiges drauf

Am 10. Mai ist Muttertag – und wer beim Geschenkekauf nicht aufpasst, zahlt ordentlich drauf. Eine aktuelle Analyse von idealo.at zeigt: Bei Schmuck und Parfüm gibt es zwischen Österreich und unseren Nachbarn hohe Unterschiede.

Besonders bei Schmuck lohnt sich der grenzüberschreitende Vergleich. Ein Beispiel aus dem aktuellen „Muttertag-Monitor“: Ein organischer Pandora-Ring kostet in Österreich aktuell 95,20 Euro, während er in Deutschland bereits ab 43 Euro zu haben ist. Das entspricht einem Preisaufschlag von121 Prozent.

Swarovski in der Heimat teurer

Kurios zeigt sich die Lage beim Tiroler Traditionsunternehmen Swarovski. Der „Swan-Anhänger“ wird in Österreich für 129 Euro gelistet, während er in Deutschland ab 112,99 Euro verkauft wird. Doch der Preisvergleich funktioniert auch umgekehrt: Das Parfüm „La Vie est Belle“ von Lancôme ist in Österreich mit rund 20 Euro günstiger als in Deutschland. Im europäischen Vergleich zeigen sich dabei Preisunterschiede von bis zu 22 Prozent: Das Parfum Prada Paradoxe (50 ml) ist ab 58,81 Euro erhältlich, während österreichische Angebote bei 71,98 Euro beginnen. Ähnliche Unterschiede zeigen sich beim Pandora-Moments-Silberarmband und den Swarovski-Constella-Ohrsteckern.