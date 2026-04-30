Trauer um Wutkünstler Georg Baselitz – im Alter von 88 Jahren verstorben

Der als Hans-Georg Kern geborene Maler und Bildhauer prägte mit seinen „auf den Kopf gestellten“ Werken die Kunstgeschichte der Nachkriegszeit wie kaum ein anderer. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler würdigte den Verstorbenen als einen Maler, der Perspektiven sowohl physisch als auch metaphorisch buchstäblich auf den Kopf stellen konnte. Baselitz, der international für seine expressiven, figurativen Gemälde bekannt war, entwickelte seine unverwechselbare Haltung aus den Erfahrungen von Zerstörung und Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wahl-Salzburger mit tiefer Österreich-Verbindung

Für Baselitz war Österreich weit mehr als nur ein Arbeitsplatz: Es war seine zweite künstlerische Heimat. Als Wahl-Salzburger blieb er der hiesigen Kulturlandschaft eng verbunden und wurde unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Besonders bewegend: Noch in diesem Jahr widmet das Museum der Moderne Salzburg dem Künstler eine umfassende Doppelausstellung. Diese spannt den Bogen von seinen frühen Arbeiten bis hin zum monumentalen Spätwerk und wird nun zu einem Vermächtnis seines lebenslangen Schaffens.

Abschied von einem „Titanen“

Auch seine Galerie Thaddaeus Ropac zeigte sich in einer Stellungnahme tief erschüttert über den Verlust dieses „Titanen der zeitgenössischen Malerei“. Baselitz galt als kanonischer Erneuerer, dessen Werke weltweit in den bedeutendsten Museumssammlungen vertreten sind.„Mit seinem Abschied verlieren wir einen Künstler, dessen Werk bleiben wird“, so Kaup-Hasler abschließend. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Wegbegleitern.

Albertina: „Provokanter, innovativer Visionär“

Auch die Albertina zeigt sich tief betroffen. Generaldirektor Ralph Gleis würdigt Baselitz als eine bedeutende Persönlichkeit, die die Kunstwelt nachhaltig geprägt hat: „Baselitz erlangte internationale Anerkennung für seine künstlerische Originalität und seinen Beitrag zur Neuen Wilden-Bewegung. Er wird in zahlreichen Generationen von Künstler:innen weiterleben, die von seinem Schaffen inspiriert wurden“. Besonders die Verbindung zur Albertina war eng: In den letzten Jahren erhielt das Museum zahlreiche Schenkungen des Meisters, darunter zuletzt 2021 ein bedeutendes Konvolut von 50 Zeichnungen und Aquarellen, die sein Schaffen von 1960 bis heute dokumentieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 18:45 Uhr aktualisiert