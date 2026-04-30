Unfassbar: 10-jährige Katze angeschossen

Damit hat eine 62-Jährige in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) am Montag wohl nicht gerechnet: Ihr lief eine grau-weiße Katze zu, die verletzt war. Wie sich später herausstellte, handelt es sich dabei vermutlich um Tierquälerei. Laut Polizei dürfte die Katze im Bereich Ulrichsberg von einem unbekannten Täter mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden sein. Das Projektil wurde von einem Tierarzt entfernt.