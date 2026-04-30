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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Mann mit einem Luftdruckgewehr und eine Katze.
In Rohrbach wurde eine Katze angeschossen.
Rohrbach/Oberösterreich
30/04/2026
Tierquälerei

Unfassbar: 10-jährige Katze angeschossen

In Ulrichsberg hat eine Frau eine verletzte Katze gefunden. Diese dürfte von jemandem angeschossen worden sein.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Damit hat eine 62-Jährige in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) am Montag wohl nicht gerechnet: Ihr lief eine grau-weiße Katze zu, die verletzt war. Wie sich später herausstellte, handelt es sich dabei vermutlich um Tierquälerei. Laut Polizei dürfte die Katze im Bereich Ulrichsberg von einem unbekannten Täter mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden sein. Das Projektil wurde von einem Tierarzt entfernt.

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