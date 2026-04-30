Tragischer Unfall: 79-Jähriger von LKW und Auto überrollt

Zuerst wurde der Fußgänger von einem LKW erfasst. Anschließend wurde er noch von einem Autofahrer überrollt, der ihn übersehen hatte. Der Notarzt konnte für den Pensionisten nichts mehr tun.

Zu einer Tragödie kam es am Donnerstag in Attnang-Puchheim (Bezirk Gmunden, Oberösterreich). Ein 54-Jähriger war mit dem LKW auf dem Dr. Karl Renner Platz in Richtung Kochstraße/Rathausplatz unterwegs. Doch nur unmittelbar nach der Kreuzung mit dem Busbahnhof kam es zu einer Kollision mit einem 79-jährigen Fußgeher. Der Pensionist geriet dabei beifahrerseitig unter die beiden Achsen des Fahrzeugs und wurde dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Notarzt konnte nur mehr Tod feststellen

Direkt hinter dem LKW fuhr zu dem Zeitpunkt ein 33-jähriger Autofahrer. Er überfuhr den 79-Jährigen anschließend mit dem fahrerseitigen Vorderrad. Nach der Vollbremsung kam dieser vor dem Hinterrad des Fahrzeugs zum Liegen. „Der 54-Jährige und sein Mitfahrer gaben an, dass sie keine Person gesehen hätten“, so die Polizei. Sie seien erst nach einem Ruck, der von der Beifahrerseite kam, aufmerksam geworden. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 79-Jährigen feststellen.