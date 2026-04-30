Gefährliche Chemikalien gefunden: VKI warnt vor Küchenrolle

Sie gehören in fast jede Küche, doch nicht alle sind unbedenklich: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 15 Küchenrollen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist erschreckend.

Von den 15 getesteten Produkten schnitten lediglich sechs mit „Gut“ ab. Sieben weitere wurden als „Durchschnittlich“ bewertet, während zwei Produkte nur ein „Wenig zufriedenstellend“ erhielten. Interessanterweise teilen sich zwei Markenprodukte den ersten Platz mit je 73 Punkten – beide sind kurioserweise nur zweilagig, was beweist, dass mehr Lagen nicht automatisch mehr Saugkraft bedeuten.

Schadstoff-Falle im Altpapier

Der große Verlierer des Tests ist Küchenrolle aus Recyclingmaterial. In allen Produkten aus Altpapier wurden Bisphenole nachgewiesen, während Rollen aus frischem Zellstoff komplett frei davon waren. Bisphenol A (BPA) gilt als fortpflanzungsschädigend und hormonverändernd. Ein Test zeigte, dass Bisphenole bei Kontakt mit Fett und Hitze (z. B. Speck) auf das Lebensmittel übergehen können. Recyclingtücher wiesen zudem häufiger höhere Keimwerte und Rückstände von optischen Aufhellern auf.

Vorsicht bei der Kennzeichnung

Besonders problematisch bewertet der VKI, dass manche belasteten Produkte, wie etwa die Küchenrolle Floralys von Lidl, trotz der Bisphenol-Rückstände mit dem Glas-Gabel-Symbol als lebensmitteltauglich gekennzeichnet sind. Die Experten raten daher dringend davon ab, Recyclingpapier für den Kontakt mit warmen oder fetthaltigen Speisen zu verwenden. Wer nicht zu den teuersten Marken greifen will, findet bei Happy End (Penny) und S-Budget (Spar) gute Alternativen, die jeweils 60 Punkte erreichten.