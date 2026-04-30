Staatsfeiertag in Österreich: Welche Geschäfte haben morgen geöffnet?

In Österreich gilt an gesetzlichen Feiertagen (wie morgen, 1. Mai, Staatsfeiertag) die Feiertagsruhe nach dem Arbeitsruhegesetz. Doch es gibt auch Ausnahmen, wir zeigen dir welche Geschäfte auch morgen geöffnet sein dürfen.

Eigentlich ist der 1. Mai der „Tag der Arbeit“, die meisten Österreicher haben allerdings frei, der Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Ladengeschäfte müssen an einem Feiertag geschlossen sein, aber es gibt in Österreich auch Ausnahmen. So hast du auch morgen, 1. Mai, die Möglichkeit einkaufen zu gehen. Wir haben eine Übersicht, welche Geschäfte österreichweit geöffnet haben.

Diese Geschäfte haben am Staatsfeiertag offen

An gesetzlichen Feiertagen gilt in Österreich grundsätzlich Verkaufsruhe, doch einige Ausnahmen sind erlaubt. So dürfen etwa Tankstellen und ihre Shops durchgehend offen haben, ebenso Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen, die Reisende mit dem Nötigsten versorgen. Apotheken im Notdienst haben auch geöffnet. Bäckereien, Konditoreien und Blumenläden dürfen meist am Vormittag verkaufen, wobei die genauen Zeiten je nach Bundesland variieren.

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Hier gilt die Feiertagsruhe in Österreich nicht

Auch kleine Läden in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kuranstalten dürfen geöffnet bleiben. Im Gastgewerbe, also in Restaurants, Cafés, Bars oder Eissalons, gilt die Feiertagsruhe nicht, und auch Souvenirshops, Museumsshops oder Geschäfte in Freizeiteinrichtungen dürfen Kunden empfangen. So findet man offene Geschäfte an Feiertagen vor allem an Orten, die der Versorgung, dem Reisen oder der Freizeitgestaltung dienen. Hier findest du eine Übersicht über Geschäfte, die in der Steiermark, Kärnten und Wien geöffnet haben.

Kurzübersicht was am Feiertag in Österreich geöffnet haben darf: Versorgungsrelevante Betriebe Tankstellen Bahnhofshops Flughafen-Shops Apotheken (Notdienst)

Betriebe mit besonderem öffentlichen Bedarf Bäckereien, Konditoreien (Frühverkauf, meist bis 12 Uhr, je nach Landesverordnung) Blumenhandel (vor allem an kirchlichen Feiertagen, oft bis 12 Uhr) Lebensmittelgeschäfte in Krankenhäusern, Kuranstalten, Pflegeheimen

Tourismus- & Freizeitbereiche Gastgewerbe (Restaurants, Cafés, Bars, Eissalons) Souvenirläden und Freizeitparks Verkaufsstellen in Museen, Theatern, Schwimmbädern etc.

Sonderflächen im Verkehrsbereich Shops in Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnraststätten dürfen durchgehend öffnen Öffnungszeiten oft bis spätabends möglich

In den meisten Bundesländern dürfen Bäckereien, Blumenläden und ähnliche Geschäfte an Feiertagen nur am Vormittag verkaufen, während für Tankstellen- sowie Bahnhofs- und Flughafenshops keine zeitlichen Beschränkungen gelten und diese oft ganztägig geöffnet sind. Welche Öffnungszeiten im Detail erlaubt sind, regeln die jeweiligen Landesverordnungen – so gestattet Wien etwa längere Verkaufszeiten für Bäckereien als andere Bundesländer. Online-Bestellungen sind durch das E-Commerce-Gesetz zwar jederzeit möglich, doch die Abholung in einer Filiale unterliegt ebenfalls den Feiertagsregelungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert