Strahlender Sonnenschein zum Staatsfeiertag in Österreich

Der Mai startet in ganz Österreich mit viel Sonnenschein. Laut der Prognose der GeoSphere Austria ist es zu Monatsbeginn anfangs im ganzen Land „strahlend sonnig und oft sogar wolkenlos“.

Während in der Westhälfte der Sonnenschein von früh bis spät dominiert, machen sich im Osten ab der Mittagszeit „einige dichte, aber harmlose Wolken bemerkbar“. Diese lichten sich jedoch zum Abend hin wieder. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost erreichen die Temperaturen Höchstwerte von „18 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen“.

So wird das Wetter am Berg

Auch für Wanderer und Bergsteiger bietet der 1. Mai ideale Bedingungen. „Kräftiger Hochdruckeinfluss“ sorgt ganztags für sonniges Bergwetter. Es weht ein „schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung“. In 2000 m Seehöhe werden Temperaturen zwischen „0 bis 8 Grad“ erwartet.