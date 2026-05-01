Großeinsatz: 178 Florianis bekämpfen Waldbrand in steilem Gelände

Gestern Nachmittag brach in Gutenstein (Wiener Neustadt, Niederösterreich) ein Waldbrand aus. Rund 178 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren waren vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt am gestrigen Donnerstag, dem 30. April 2026, spät abends mitteilt, brach das Feuer am Nachmittag im Bereich Steinapiesting aus bislang noch unbekannter Ursache aus.

Anspruchsvoller Einsatz im Bezirk Wiener Neustadt

Vor Ort waren die Feuerwehren Gutenstein, Neusiedl, Thal, Pernitz, Ober-Piesting, Muggendorf, Wopfing, Waidmannsfeld-Miesenbach, Schwarzau im Gebirge (NK), Brunn an der Schneebergbahn, Oed, Markt Piesting, Rohr im Gebirge, Wiener Neustadt sowie Furth an der Triesting (BN). Diese arbeiteten intensiv daran, den Brand im steilen und anspruchsvollen Gelände unter Kontrolle zu bringen.

Halber Hektar Wald betroffen

Mittels Drohnenüberflug der Feuerwehr Ebenfurth konnte das betroffene Gebiet erfasst werden, teilen die Einsatzkräfte weiter mit. Rund ein halber Hektar Waldfläche in schwierigem Gelände ist vom Brand betroffen. Am Abend war der Brand weitestgehend unter Kontrolle, doch „der auffrischende Wind sowie das steile Gelände stellten jedoch eine Herausforderung für die Einsatzkräfte dar.“ Drei Waldbrandgruppen aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurden zur Bekämpfung der Glutnester nachalarmiert und standen bis in die Nachtstunden im Einsatz.

Nachlöscharbeiten gehen weiter

Insgesamt waren 178 Mitglieder mit 36 Fahrzeugen vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Nachtstunden an und werden gegebenenfalls auch heute noch weitergehen, wird abschließend informiert.