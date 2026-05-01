Eingeklemmt: Alkolenker (17) überschlägt sich mit Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 1. Mai. Ein 17-jähriger Autofahrer kam dabei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug und überschlug sich. Er war alkoholisiert.

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war mit seinem Auto in der Nacht auf den 1. Mai im Bereich Irrenedt, Gemeinde Heiligenberg (Oberösterreich) unterwegs. Dabei kam der junge Lenker mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein parkendes Fahrzeug und überschlug sich.

17-Jähriger in Unfallauto eingeklemmt

Der Jugendliche wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 08:10 Uhr aktualisiert