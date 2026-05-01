Lokal bestohlen: Mitarbeiterin nimmt über Monate Geld aus der Kasse

Mehrere Monate lang soll eine Mitarbeiterin Geld aus der Kasse eines Tiroler Lokals genommen haben - bis sie Ende April nun erwischt worden ist. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, die Frau wird angezeigt.

Zwischen Jänner und Ende April 2026 hat man in einem Lokal in Imst (Tirol) wiederholt Kassendifferenzen festgestellt. Wie schließlich ermittelt werden konnte, dürfte eine 38-jährige Mitarbeiterin aus Ungarn immer wieder Geld aus der Kasse genommen und für ihre Zwecke verwendet haben. Der Schaden, der dem Lokal dadurch entstanden ist, liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich, heißt es jetzt seitens der Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen wird man die Mitarbeiterin bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck anzeigen.