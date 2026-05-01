Erhöhtes Risiko für Waldbrände: Alpenverein warnt

Schon ein Funke kann bei Trockenheit einen Brand auslösen. Wer am Wochenende im Wald und auf Bergen unterwegs ist, kann ganz konkret dazu beitragen, Brände zu verhindern.

Feuer kann sich in trockenen Wäldern rasch ausbreiten. Das haben die Waldbrände im Kärntner Lesachtal und der Steiermark in den letzten Tagen gezeigt. Die Bekämpfung derartiger Brände, vor allem im steilen, unwegsamen Gelände, kann aufwendig sein. Auch Regen bringt nicht sofort Entwarnung: Glutnester können tief im Boden weiterbrennen und Einsatzkräfte noch Tage beschäftigen.

Wenn es warm wird, ist Vorsicht geboten

Die Temperaturen am kommenden Wochenende werden in vielen Regionen Österreichs sommerlich. Das bringt viele Menschen zum Wandern und spazieren in den Wald und auf die Berge. Der Österreichische Alpenverein und die Österreichischen Bundesforste appellieren daher gemeinsam an alle, besonders achtsam unterwegs zu sein: Kein Feuer, kein Rauchen und das Einhalten von lokalen Verboten. „Wer am Wochenende im Wald und auf Bergen unterwegs ist, kann ganz konkret dazu beitragen, Brände zu verhindern“, sagt Georg Rothwangl, Abteilung Raumplanung und Naturschutz des Österreichischen Alpenvereins. Vor allem trockenes Laub, Gras, Nadeln oder Humusschichten können unter anderem sehr leicht entzündlich sein.

Waldbrände meist menschengemacht

„Rund 80 Prozent der Waldbrände in Österreich werden durch Menschen ausgelöst. Achtlos weggeworfene Zigaretten, offenes Feuer, Grillen oder heiße Glutreste können bei Trockenheit gravierende Folgen für die Natur haben“, erklärt Andreas Gruber, Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz der Österreichischen Bundesforste. Steigende Temperaturen, häufigere und längere Hitzeperioden und Trockenphasen erhöhen das Risiko für Wald- und Vegetationsbrände. Daher ist besondere Vorsicht geboten.