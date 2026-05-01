Bauernregeln am 1. Mai: Welches Wetter besonders „gut“ ist

Der 1. Mai ist hierzulande nicht nur ein Feiertag, auch einige Bauernregeln haben den Start in den fünften Monat des Jahres zum Thema. Warum sonniges Wetter laut diesen besonders gut ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Spannend an den Bauernregeln am 1. Mai ist vor allem, dass sowohl Regen als auch Sonne scheinbar ein gutes Omen bedeuten. So besagt eine Regel: „Regnet’s am ersten Maientag, viele Früchte man erwarten mag.“ Eine der wohl bekannteren Regeln klingt dabei recht ähnlich und besagt: „Am 1. Mai Reif oder nass, macht den Bauern immer Spaß.“ Doch Regen am ersten Tag im fünften Monat könnte laut einer weiteren Bauernregel auch bedeuten, dass es nicht so bald wieder damit aufhört: „Wenn es regnet am 1. Mai, regnet es auch weiter glei.“

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bauernregel: Was Sonne am 1. Mai bedeutet

Dagegen bringt sonniges Wetter einem anderen Bereich der Landwirtschaft offenbar Segen: „Wenn die Sonne gut ist am 1. Mai, gibt es viel Korn und ein gutes Heu.“ Genau ein solches Wetter haben wir übrigens dieses Jahr am 1. Mai, berichtet doch die „GeoSphere Austria“ von Sonnenschein und vielerorts wolkenlosem Himmel. Die Prognose könnt ihr auch hier nachlesen: Strahlender Sonnenschein zum Staatsfeiertag in Österreich. Es wird sich in den kommenden Wochen und Monaten nun zeigen, ob der sonnige Start in den fünften Monat dann auch tatsächlich „viel Korn und ein gutes Heu“ bedeuten wird.

Fazit: Was sind Bauernregeln und treffen sie immer zu?

Insgesamt bleibt zu sagen, dass es allgemein für viele Tage jeden Monat des Jahres Bauernregeln gibt. Am Beispiel des 1. Mai zeigt sich dann auch, dass die Regeln unterschiedlich sein können und gute Ernte in unterschiedlichen Bereichen bei unterschiedlichem Wetter vorhersagen. Sie treffen freilich nicht immer zu, dennoch handelt es sich um traditionelle Prognosen, die auf Naturbeobachtungen basieren. Früher halfen sie, etwa den besten Zeitpunkt für die Aussaat zu bestimmen oder waren einfach nur ein Hoffnungsschimmer für Betroffene.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 09:59 Uhr aktualisiert