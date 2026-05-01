Babler am 1. Mai: „Wissen, dass uns noch nie was geschenkt worden ist“

Am Rathausplatz in Wien ist wie immer am 1. Mai eine große Bühne aufgebaut. Auf dieser wird unter anderem Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler sprechen. Doch schon davor hat er etwas auszurichten.

Die SPÖ-Organisationen sind in den vergangenen Minuten am Rathausplatz in Wien eingetroffen, auch die Unterstützer der Sozialdemokraten trudeln nach der Reihe ein. Dort wird, wie jedes Jahr am 1. Mai, unter anderem der Chef der SPÖ eine Rede halten. Und Andreas Babler hatte in sozialen Medien auch davor schon etwas auszurichten.

Andreas Babler: „Das ist unser Tag“

So spricht er in der Facebook-Story seiner Partei etwa in die Kamera und meint mit Verweis auf das diesjährige Motto „Heraus zum 1. Mai“: „Das ist unser Tag. Weil wir wissen, dass uns noch nie was geschenkt worden ist. Weil wir wissen, dass wir alles durchkämpfen müssen. Auf der Straße, so wie heute, im Parlament, in Verhandlungen, in den Betrieben, in den Familien. Überall wo wir hinkommen. Heute ist unser Tag, wo wir zeigen, was gemeinsame, entschlossene Sozialdemokratie im Stande ist, zu ermöglichen.“

Babler und SPÖ wollen weiter „ordnen statt spalten“

Die SPÖ selbst hat in einem Posting auch dazu aufgerufen, „gemeinsam“ auf die Straße zu gehen – „für Solidarität, für Gerechtigkeit, für unsere Zukunft“. Und abschließend auch noch das Motto der Sozialdemokraten in den vergangenen Wochen angesprochen: „Ordnen statt spalten.“ Damit hat Babler Ende Februar vor allem die FPÖ kritisiert, alles dazu auch hier: Andreas Babler über Migration: „Nehmen FPÖ das Thema weg“.