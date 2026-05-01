19-Jähriger fährt nachts immer mit Bus herum, gesteht alles

Kuriose Vorfälle haben sich im Tiroler Brixental zwischen 17. und 30. April 2026 ereignet. Mehrfach wurden dort nämlich Linienbusse in den Nachtstunden in Betrieb genommen. So auch am 30. April gegen 21.10 Uhr. An diesem Tag wurde aber eine Polizeistreife auf den Bus aufmerksam und hielt ihn an einer Bushaltestelle in Hopfgarten im Brixental an. Zwei Personen flüchteten zunächst, ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Österreich konnte schließlich aber als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Polizei sucht nun noch nach zweiter, beteiligter Person

In den darauf folgenden Ermittlungen wurde schnell klar: Der 19-Jährige hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Bereits mehrfach soll er unbefugt Linienbusse in Betrieb genommen haben, eine dementsprechende Lenkberechtigung hat er übrigens nicht. Zu den Vorwürfen zeigte er sich im Verhör jedenfalls geständig. Nach dem Abschluss der Ermittlungen – insbesondere wird nun noch nach der zweiten beteiligten Person gesucht – ergehen Berichte und Anzeigen an die zuständigen Stellen, heißt es seitens der Polizei abschließend.