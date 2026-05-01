Tanken in Slowenien: Wie viel sich Österreicher sparen

Die Spritpreise in Österreich sind weiterhin hoch, vor allem im Süden des Landes weicht man daher schon oft nach Slowenien aus. Wir wissen, was man sich derzeit tatsächlich erspart, wenn man beim südlichen Nachbarn tankt.

Die Kosten fürs Tanken in Österreich sind durch den Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen. Auch wenn Diesel mittlerweile häufig unter der 2-Euro-Marke liegt und auch die Benzinpreise in den letzten Wochen schon höher waren als aktuell, liegen die Kosten doch noch deutlich über jenen von vor dem Krieg im Nahen Osten. Und: Die Unsicherheit bezüglich der Preise für Diesel und Benzin bleibt auch weiterhin aufrecht und groß.

Wie viel man in Österreich und in Slowenien fürs Tanken zahlt

Im Median zahlt man in Österreich (Stand 30. April 2026) für Diesel 1,99 und für Benzin 1,788 Euro. Da wirken die neuen Preise in Slowenien, die seit 28. April gelten und bis 4. Mai fix sind, wie ein Segen. Dort zahlt man nämlich für Benzin nur 1,635, für Diesel 1,708 Euro. Viele Österreicher werden wohl auch das lange Wochenende für einen kurzen Urlaub im Süden nutzen und in den Genuss des billigeren Tankens kommen.

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So viel erspart man sich beim Tanken in Slowenien

Besonders angenehm sind die Preise freilich für Menschen, die im Süden der Steiermark oder im Süden Kärntens in Grenznähe zu Slowenien wohnen. In Österreich zahlt man im Median in den beiden südlichsten Bundesländern für Diesel nämlich laut e-Control Spritpreisrechner 1,973 (Steiermark) bzw. 1,988 Euro (Kärnten), pro Liter Benzin blecht man in der Steiermark 1,779, in Kärnten sind es 1,788 Euro. Pro 50 Liter Tankfüllung sparen sich Benziner 7,20 (Steiermark) bzw. 7,65 Euro (Kärnten). Deutlich mehr Ersparnis gibt es für Diesel-Fahrzeuge. Im Vergleich zum Median in der Steiermark zahlt man in Slowenien für Diesel bei einer 50-Liter-Tankfüllung 13,25 Euro weniger, im Vergleich zu Kärnten sind es sogar 14 Euro.

Kraftstoff Steiermark Kosten Slowenien Kosten Ersparnis pro 50 Liter Diesel 1,973 Euro 1,708 Euro 13,25 Euro Benzin 1,779 Euro 1,635 Euro 7,20 Euro

Kraftstoff Kärnten Kosten Slowenien Kosten Ersparnis pro 50 Liter Diesel 1,988 Euro 1,708 Euro 14 Euro Benzin 1,788 Euro 1,635 Euro 7,65 Euro

Wie man Geld sparen kann und was man nicht tun sollte

Die hohen Tankkosten haben derweil auch teils Folgen. In sozialen Netzwerken hat sich nämlich ein Trend entwickelt, wo Pflanzenöl getankt wird. Keine gute Idee, wie auch Experten finden. Alles dazu auch hier: TikTok-Trend: Warum diese „Tank-Alternative“ teuer werden kann. Viel besser ist es dabei, einfach spritsparend zu fahren. So kann man sich teilweise viel Geld sparen: Sprit wird teurer: So sparen Autofahrer jetzt hunderte Euro beim Tanken. Auch ist der richtige Tankzeitpunkt entscheidend. Tatsächlich gibt es nämlich Wochentage und Zeiten, an denen man günstiger aussteigt, wie ihr hier auf 5min.at erfahrt: Zu dieser Uhrzeit musst du tanken, damit es billiger ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert