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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Leonore Gewessler von den Grünen, wie sie jemandem zuhört.
Leonore Gewessler hat mit "ihren" Grünen beim Wiener Praterstern eine Umverteilaktion gestartet.
Praterstern
01/05/2026
Grüne am Praterstern

Gewessler: „Je mehr die Regierung dabei versagt, umso lauter werden wir“

Der 1. Mai steht als "Tag der Arbeit" ganz im Zeichen der Arbeitnehmer - und der Politik. Während die SPÖ am Rathausplatz war und die FPÖ in Linz, waren die Grünen am Wiener Praterstern.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(269 Wörter)

Mit einer Umverteilaktion haben die Grünen am 1. Mai beim Wiener Praterstern auf die „ungerechten Kürzungen und die besondere Belastung für die Mitte der Gesellschaft aufmerksam gemacht“, heißt es nun in einer Aussendung. Während die Mitte der Gesellschaft zahlen müsse, könnten sich „ein paar Superreiche“ zurücklehnen. Und Grünen-Chefin Leonore Gewessler erklärt: „Von dieser Ungerechtigkeit haben wir die Nase voll. Am Tag der Arbeit sagen wir klar: Je mehr die Regierung dabei versagt, umso lauter werden wir.“

Doppelbudget-Eckpunkte sorgen weiter für Kritik

Die kürzlich bekanntgegebenen Eckpunkte des Doppelbudgets – alles dazu hier: Lohnnebenkosten sinken: Regierung beschließt 5-Milliarden-Doppelbudget – sorgen weiter für große Kritik bei den Grünen. „Die Frauen zahlen drauf. Die Familien zahlen drauf. Aber die Millionen- und Milliardenerbschaften werden nicht angetastet. Das ist nicht gerecht. Genau diese Botschaft kam heute von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe“, so Gewessler. Die Grünen bezeichnet die Klubobfrau als „Alternative für alle, die sich mit dem Status quo nicht zufriedengeben“.

Schätzspiel zeigt ungleiche Besteuerung zwischen Arbeit und Erbe

Im Rahmen der Aktion am Praterstern haben die Grünen mit einem Schätzspiel auf Basis von Reiskörnern gezeigt, wie ungleich die Besteuerung zwischen Arbeit und Erbschaft verteilt ist. Arbeitseinkommen wird nämlich mit bis zu 50 Prozent besteuert, bei einer Erbschaft von einer Milliarde Euro fällt dahingegen kein einziger Cent an Steuern an. Das sorgte bei vielen Interessierten oft für Staunen und Ärger, heißt es seitens der Grünen abschließend.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Leonore Gewessler von den Grünen mit mehreren Menschen.
©Die Grünen/Friedl-Peer |
Bei der Umverteilaktion am Wiener Praterstern…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Leonore Gewessler von den Grünen, wie sie mit jemandem spricht.
©Die Grünen/Friedl-Peer |
…sorgte die Ungleichheit der Besteuerung von Arbeit und Erbe für Staunen und Ärger.
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