1. Mai-Rede: Mit „Airbert One“ will Herbert Kickl abschieben lassen

Während die SPÖ und die Grünen in Wien unterwegs waren, hat die FPÖ ihre 1. Mai-Veranstaltung wie üblich in Wien in Linz abgehalten. Dabei hat es einen Rundumschlag gegen so ziemlich alles und jeden gegeben.

Bei seiner Rede schlug FPÖ-Chef Herbert Kickl wild um sich, bezeichnete die derzeitige Regierung etwa einmal mehr als „die schlechteste aller Zeiten“, sprach Umfrageergebnisse an, denen zufolge die FPÖ so stark wie nie sei und kritisierte auch den Maiaufmarsch der SPÖ in Wien. Die größte und meiste Kritik bekam neben der Regierung aber vor allem der ORF, der bzw. dessen Gebühr Kickl schon immer ein Dorn im Auge war, ab.

Kickl fordert „totalen Systemwechsel“ bei ORF

Beim ORF sprach er etwa von „Koksnasen“ und „triebgesteuerten Lustmolchen“, von denen es dort nur so wimmeln soll – zumindest laut Kickl. Auch ein „System der Erpressung“ soll es geben. Und ganz ohne die Gebühr ging es dann in der Rede auch nicht: „Und das Schlimmste ist, dass ihr das alles zahlen müsst. Ob ihr wollt oder nicht.“ Einmal mehr hat er da dann auch die Abschaffung der Haushaltsabgabe, eine umfassende Aufklärung und nicht zuletzt auch einen „totalen Systemwechsel“ gefordert.

Herbert Kickl fordert neben „Asylstopp“ auch „Remigration“

Viel Raum hat freilich auch das Asyl-, Bildungs- und Gesundheitswesen bekommen. Vor allem zu Ersterem hatte er so einiges zu sagen. Da forderte er nämlich einen „Asylstopp“, ein Ende der Mindestsicherung und Geldleistungen für Asylwerber und „Völkerwanderer“. Und was es natürlich auch brauche: „Remigration.“ Die Arme weit ausgebreitet spricht er in Anlehnung an die Airforce One in den USA von einer „Airbert One“, die das bewerkstelligen soll. Und er ist sich sicher, dass dieser Flug „hervorragend gebucht sein wird“.

Nächste Nationalratswahl als „Schicksalswahl“ gegen „Einheitspartei“

Maßnahmen, die es seiner Meinung nach nun allgemein brauche, sind etwa Steuersenkungen, Förderstopps für „österreichfeindliche“ Organisationen, die Abschaffung der ORF-Gebühr und ein Bürokratieabbau. Als Schicksalswahl bezeichnet er dann noch die nächste Nationalratswahl. Bei dieser sieht er sich gegenüber der „Einheitspartei“ aus ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen.