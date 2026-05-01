Andreas Babler: „Brauchen keinen Trump auf österreichisch“

Schon vor seiner Rede am Rathausplatz hatte Vizekanzler Andreas Babler den Social Media-Followern seiner Partei was auszurichten. Alles dazu hier: Babler am 1. Mai: „Wissen, dass uns noch nie was geschenkt worden ist“. Am Rathausplatz betonte er dann zum Tag der Arbeit: „Der 1. Mai ist unser Festtag, es ist der Kampftag für die Rechte, die euch zustehen.“ Man habe Errungenschaften wie den 8-Stunden-Tag und den freien Bildungsgang hart erkämpfen müssen „und das machen wir auch heute“, so der SPÖ-Chef. Und er ist sich sicher: „Wir haben Verantwortung übernommen, denn das liegt in unserer DNA. Die Geschichte zeigt, dass Österreich mit der SPÖ immer besser dagestanden ist. Das machen wir auch jetzt.“

Andreas Babler spricht an, was man schon so alles geschafft hat

Auch auf das in den letzten Tagen immer wieder kritisierte Budget bzw. auch die Eckdaten des kommenden Doppelbudgets kam er zu sprechen. Dort habe man durchgesetzt, dass „wir die, die sich immer gedrückt haben, die Rekordgewinne in der Krise gemacht haben, ordentlich zur Kasse bitten“. Und auch für Arbeitnehmer habe man schon einiges durchgesetzt, wie etwa die Schwerarbeitsregelung für Pflegekräfte und die Hitzeschutzverordnung fürs Arbeiten im Freien.

©SPÖ Wien / Matthias Lechner | Vor Ort war neben Vizekanzler Andreas Babler… ©SPÖ Wien / Matthias Lechner | …auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. ©SPÖ Wien / Matthias Lechner | Die Veranstaltung wurde am Rathausplatz… ©SPÖ Wien / Matthias Lechner | …von vielen Menschen verfolgt.

„Kickl und seine Leute sind die größten Fans von Trump und Co.“

Die Teuerung würde man außerdem nicht durchrauschen lassen. „Den Mietpreisdeckel, die gesenkten Energieabgaben, die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Das alles gäbe es nicht ohne Sozialdemokratie. Wir greifen ein, um den Anspruch auf ein leistbares Leben durchzusetzen“, erklärt Babler. Frieden sei in einer Zeit, „in der Rechtsextreme und Autoritäre die Weltgeschicke lenken“, das Wichtigste. Und ganz ohne Seitenhieb lief die Rede dann auch nicht ab: „Kickl und seine Leute sind die größten Fans von Trump und Co. Unsere Antwort ist klar: Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch.“ FPÖ-Chef Herbert Kickl blieb Babler in seiner Rede in Linz übrigens nichts schuldig und holte dort zum Rundumschlag aus. Alles dazu auch hier: Mai-Rede: Mit „Airbert One“ will Herbert Kickl abschieben lassen.

„Alles“ getan, „um diesem Land einen rechtsextremen Kanzler zu ersparen“

„Um diesem Land einen rechtsextremen Kanzler zu ersparen“ habe man „alles“ getan und vor einem Jahr eine wichtige Entscheidung getroffen. Und Babler weiter: „Patriotisch ist nicht, wer am lautesten schreit, sondern wer jeden Tag dafür arbeitet, dass es den Menschen in Österreich besser geht.“ Kindern verspricht er in der Rede außerdem, dass sie 2050 in einem Land leben würden, „in dem Frauen und Männer das Gleiche verdienen, in dem das Leben leistbar ist, in dem die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet, in dem wir das Klima schützen. Das ist unser Versprechen und dazu braucht es uns alle“, so Babler abschließend.