Aus 400 wurden 68.000 Euro: Salzburgerin hinters Licht geführt

Eine 43-jährige Frau aus dem Flachgau (Salzburg) ist Opfer von bisher unbekannten Betrügern geworden. Für Ware im Wert von rund 400 Euro hat sie wieder und wieder Geld überwiesen - insgesamt knapp 68.000 Euro.

Schon im November 2025 hat die 43-jährige Flachgauerin dabei die Ware im Wert von rund 400 Euro über einen Onlineshop bestellt. Plötzlich bekam sie jedoch Nachrichten via Messenger vom vermeintlichen Versanddienst, wo Geld und Gutscheinkarten gefordert wurden, um den Versand durchführen zu können. Zwischen November 2025 und Jänner 2026 überwies die 43-Jährige so rund 68.000 Euro auf ein italienisches Konto, wie die Polizei berichtet. Die Ware ist allerdings noch immer nicht geschickt worden, daher hat die Salzburgerin am 30. April Anzeige erstattet. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

„Faktor Mensch“ spielt bei Betrug große Rolle

Im Februar haben wir bei der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) nachgefragt, was Banken eigentlich gegen solche Betrügereien machen können. Man würde zwar zahlreiche und vielfältige Maßnahmen ergreifen, am Ende des Tages würde aber vor allem der „Faktor Mensch“ eine große Rolle spielen. Gibt dieser die Überweisung frei oder tätigt sie selbst, wie in diesem Fall, seien den Banken in den allermeisten Fällen die Hände gebunden, weiß Sparten-Geschäftsführerin Eva Landrichtinger gegenüber 5 Minuten. Alles dazu auch hier auf 5min.at: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.