1.-Mai-Tragödie: Pensionist (87) stirbt noch am Asphalt

Zu einem tragischen Unfall kam es am 1. Mai in Oberösterreich: Ein 87-jähriger E-Biker kollidiert in Schärding mit einem Auto und stirbt noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin steht unter Schock.

Ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Schärding lenkte sein E-Bike am 1. Mai 2026 gegen 9.50 Uhr auf der Gemeindestraße Patrichsham von Altschwendt kommend Richtung Raab. Zur selben Zeit war eine 45-Jährige aus dem Bezirk Schärding mit ihrem Wagen auf der L1134 Gautzhamer Landesstraße von Raab kommend Richtung Sankt Willibald unterwegs. Als der 87-jährige Radfahrer bei einer Kreuzung im Bereich Patrichsham, Gemeindegebiet Sankt Willibald, auf die L1134 einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 45-Jährigen.

Pensionist starb noch an Unfallstelle

Der Mann wurde vom Fahrrad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Unfallzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Pensionist leider noch an der Unfallstelle. Die geschockte Frau musste vom Kriseninterventionsteam betreut und anschließend in das Klinikum Schärding gebracht werden.