Auch Samstag wird in Österreich strahlend sonnig und warm

Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad wird die Österreicher auch am Samstag wieder strahlender Sonnenschein durch den Tag begleiten.

Der Samstag, 2. Mai 2026, wird wie der 1. Mai: Strahlend sonnig und meist bis zum Sonnuntergang hin wolkenlos. Lediglich im Bergland entstehen im Laufe des Nachmittags Quellwolken, es bleibt aber meist trocken, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen werden zwischen minus zwei und plus neun, die Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad liegen. Die höchsten Temperaturen erwarten die Experten dabei in den westlichen Bundesländern Österreichs.