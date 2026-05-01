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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee. Der Himmel ist strahlend blau. In der Ferne ragt der Pyramidenkogel auf.
Am Samstag wird es größtenteils strahlend sonnig sein.
Österreich
01/05/2026
Bis zu 26 Grad

Auch Samstag wird in Österreich strahlend sonnig und warm

Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad wird die Österreicher auch am Samstag wieder strahlender Sonnenschein durch den Tag begleiten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Der Samstag, 2. Mai 2026, wird wie der 1. Mai: Strahlend sonnig und meist bis zum Sonnuntergang hin wolkenlos. Lediglich im Bergland entstehen im Laufe des Nachmittags Quellwolken, es bleibt aber meist trocken, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen werden zwischen minus zwei und plus neun, die Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad liegen. Die höchsten Temperaturen erwarten die Experten dabei in den westlichen Bundesländern Österreichs.

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