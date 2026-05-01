Blumenmond: Erster Mai-Vollmond „strahlt“ jetzt vom Himmel

Am 1. Mai 2026 ist der Mond wieder voll, der Blumenmond steht am Himmel und erstrahlt um 19.23 Uhr in voller Pracht. Was es mit dem Namen auf sich hat? Wir wissen es und haben alle Informationen für euch.

Der Mai steht ganz im Zeichen zweier Vollmonde. Am ersten und letzten Tag des Monats „erstrahlt“ der Erdtrabant in vollem Glanz. Erstmals wird er am heutigen 1. Mai um 19.23 Uhr voll sein, dieser Vollmond wird auch Blumenmond genannt. Indigene Völker in Nordamerika haben den Namen geprägt, es handelt sich quasi um den Höhepunkt des Frühlings. Die Natur steht zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Blüte, der Sommer ist nicht mehr allzu fern.

Erdbeermond Ende Mai ist auch ein Blauer Mond

Ein zweites Mal für voll genommen werden darf der Mond am 31. Mai um 10.45 Uhr. Dieser hat dann gleich zwei Bezeichnungen. Während der Name Erdbeermond ganz normal ist und jedes Jahr genau so vorkommt, ist der zweite Name so speziell wie der Vollmond an und für sich ist: Blauer Mond. Mit der Farbe haben jedenfalls beide Namen überhaupt nichts zu tun. Der Blaue Mond heißt lediglich deswegen so, weil ein zweiter Vollmond im selben Monat äußerst selten ist – und zwar etwa alle zweieinhalb Jahre. Daher gibt es übrigens auch die Redewendung „one in a blue moon“ (übersetzt in etwa: einmal alle heiligen Zeiten) zurück.