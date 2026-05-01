Schock-Unfall: Pferdekutsche zieht Frau meterweit mit

Ein schwerer Kutschenunfall hat sich am 1. Mai in Lembach im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) in Oberösterreich ereignet. Eine 46-Jährige wurde dabei verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war am 1. Mai 2026 gegen 13.50 Uhr mit einer Pferdekutsche im Ortsgebiet von Lembach im Mühlkreis unterwegs. Laut Zeugenaussagen kam die Frau in der Falkensteinstraße mit der Kutsche zum Stillstand. Als sich das Gespann wieder in Bewegung setzte, kippte die Kutsche plötzlich nach links um.

Kutsche landete auf Oberösterreicherin

Nachdem die 46-Jährige auf die Fahrbahn fiel, landete die Kutsche auf ihr. Anschließend wurde die 46-Jährige vom durchgehenden und angespannten Pferd mehrere Meter am Asphalt mitgezogen, bevor die Kutsche gestoppt werden konnte. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.