Unfall beim Start: Segelflugzeug in Oberösterreich abgestürzt

Am Flugplatz Pupping im Bezirk Eferding (Oberösterreich) ist es am Freitag zu einem Unfall beim Start eines Segelflugzeugs gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagnachmittag, dem 1. Mai kam es am Flugplatz im oberösterreichischen Pupping zu einem Zwischenfall mit einem Segelflugzeug. Nach Angaben des Betreibers ereignete sich der Unfall im Zuge eines Windenstarts. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor das Fluggerät während des Startvorgangs die Kontrolle und stürzte ab. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zwei Insassen aus Flugzeug befreit

An Bord des Segelflugzeugs befanden sich zwei Männer, die nach dem Absturz von Einsatzkräften aus dem Wrack gerettet werden mussten. Beim Piloten handelt es sich um einen Mann aus Linz. Beide Personen erlitten Verletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall rückten mehrere Rettungsorganisationen an, darunter der Samariterbund, das Rote Kreuz sowie zwei Notärzte. Die Verletzten wurden noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend unter notärztlicher Begleitung in Kliniken nach Linz transportiert.