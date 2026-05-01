Lotto-Bonusziehung am 1. Mai: Diese Zahlen sind 5 Millionen Euro wert

Zum fünften Mal hintereinander hatte niemand die sechs Richtigen am Lotto-Schein, daher geht es bei der Bonusziehung am 1. Mai 2026 nicht nur um den 30.000-Euro-Bonus, sondern auch um einen Fünffachjackpot und fünf Millionen Euro.

Auch bei der Ziehung am Mittwoch, 29. April 2026, sind Österreichs Lotto-Spieler mehr oder weniger leer ausgegangen. Zumindest der Hauptgewinn wurde neuerlich nicht geknackt, fünf Millionen Euro sind es nun, die ausgespielt werden. Und das bei der Bonusziehung am Freitag, 1. Mai 2026. Wie immer geht es bei diesen zweiwöchentlichen Events, die im Fernsehen nicht übertragen werden, auch um einen 30.000-Euro-Bonus. Dazu wird ein Tipp zufällig ausgewählt, die einige Zahl, die dafür stimmen muss, ist die Quittungsnummer. Welche Zahlen bei der Lotto-Bonusziehung gezogen worden sind, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 1. Mai 2026, gezogen: Lotto : 2, 21, 27, 39, 40, 44 Zusatzzahl: 35

: 2, 21, 27, 39, 40, 44 Zusatzzahl: 35 LottoPlus : 5, 10, 13, 20, 40, 42

: 5, 10, 13, 20, 40, 42 Joker: 306433

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung am Mittwoch

Gänzlich ohne Gewinner ist die letzte Ziehung vom Mittwoch dann aber doch nicht geblieben. So waren es etwa zwei Oberösterreicher, die sich den Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl geteilt haben. Jeder der beiden geht mit rund 71.000 Euro nach Hause, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichteten.

Zwei Joker-Gewinner bei Lotto-Ziehung am Mittwoch

Keinen Hauptgewinn gab es bei der LottoPlus-Ziehung zu verzeichnen, das Geld wanderte weiter in den zweiten Gewinnrang, wo sich dementsprechend 68 Menschen über jeweils 5.370 Euro freuen konnten. Damit blieb die Ehre des Hauptgewinns beim Joker hängen. Und hier war es schließlich so weit, ein Steirer und ein Niederösterreicher hatten die sechs richtigen Zahlen und das „Ja“ am Schein angekreuzt. Für beide gibt es jeweils mehr als 216.000 Euro. Ein dritter Schein hätte die sechs Richtigen auch drauf gehabt, das „Ja“ war aber nicht angekreuzt. Er oder sie geht damit leer aus.