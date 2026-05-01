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/ ©ARA-Flugrettung
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber der ARA-Flugrettung.
Der Oberösterreicher wollte seine Notdurft verrichten und stürzt in die Tiefe.
Gmunden
01/05/2026
Sturz bei Notdurft

„Pinkelpause“ endet im Rettungseinsatz

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitag, dem 1. Mai in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich ereignet. Ein junger Mann stürzte bei einer kurzen Pause eine Böschung hinunter. Die Feuerwehr musste ihn bergen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am 1. Mai 2026 gegen 15 Uhr im Ortsgebiet von Altmünster unterwegs. „Als er am Rande einer steilen Böschung seine Notdurft verrichten wollte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa sieben bis acht Meter hinunter“, berichtet die Polizei. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

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