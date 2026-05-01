„Pinkelpause“ endet im Rettungseinsatz

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitag, dem 1. Mai in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich ereignet. Ein junger Mann stürzte bei einer kurzen Pause eine Böschung hinunter. Die Feuerwehr musste ihn bergen.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am 1. Mai 2026 gegen 15 Uhr im Ortsgebiet von Altmünster unterwegs. „Als er am Rande einer steilen Böschung seine Notdurft verrichten wollte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa sieben bis acht Meter hinunter“, berichtet die Polizei. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.