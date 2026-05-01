Schwerkranke Oma erlebt Hochzeit von Enkelin: „Wie schön ist das denn?“

Ein Jahr lang konnte sie ihr Haus nicht verlassen - zur Hochzeit ihrer Enkelin wurde es doch möglich. Dank eines besonderen Einsatzes des Vereins Rollende Engel erlebte eine 84-Jährige aus Oberösterreich einen unvergesslichen Tag.

Als Daniela den Verein „Rollende Engel“ kontaktierte, ging es um mehr als nur einen Ausflug. Ihre 84-jährige Großmutter Erna aus Grieskirchen in Oberösterreich hatte nach einem schweren Unfall ihr Zuhause seit über einem Jahr nicht mehr verlassen können. Pflegebedürftig und auf medizinische Unterstützung angewiesen, war sie an ihr Bett gebunden. Für Daniela stand jedoch fest: Bei ihrer Hochzeit sollte ihre Oma unbedingt dabei sein.

Zwischen Vorfreude und Sorge

Am Tag der Trauung machte sich das Team der ehrenamtlichen Helfer auf den Weg. Die Aufregung bei Erna war groß – und auch die Unsicherheit. Ob sie die Reise körperlich schaffen würde, war unklar. Doch die Begleiter konnten ihr die Angst nehmen und sorgten dafür, dass sie sich sicher fühlte. Schon beim Einstieg in das speziell ausgestattete Fahrzeug wich die Anspannung der Freude. „Wie schön ist das denn? Das ist ja wie in einem Wohnzimmer. Da fühle ich mich richtig wohl“, sagte die 84-Jährige.

Hochzeit im Feuerwehrhaus

Damit auch wirklich alles barrierefrei ablaufen konnte, wurde kurzerhand improvisiert: Das Standesamt war mit der Trage nicht erreichbar, also wurde die Trauung ins Feuerwehrhaus verlegt. Dort entstand mit viel Einsatz eine festlich geschmückte Kulisse. Familie und Gäste begrüßten Erna herzlich. Für viele war es ein besonderer Moment, sie wieder außerhalb ihres Hauses zu sehen. Als die Braut schließlich den Raum betrat, wurde die Zeremonie von Musik begleitet, die für emotionale Stimmung sorgte.

Tränen der Freude

Während der Trauung blieb kaum ein Auge trocken, auch bei Erna nicht. Immer wieder griff sie zu Taschentüchern, als ihre Enkelin schließlich das Jawort gab. Der Applaus war groß, die Freude spürbar. Nach der Zeremonie kam das Brautpaar direkt zu ihr, um zu gratulieren und Erinnerungsfotos festzuhalten – ein Moment, der für alle Beteiligten besondere Bedeutung hatte.

©Verein -Rollende Engel- | Bei der Hochzeit der Enkelin mit dabei sein zu können, war der Herzenswunsch von Erna.

Ein Tag voller wertvoller Erinnerungen

Auch bei der anschließenden kirchlichen Trauung konnte Erna dabei sein. Ganz vorne platziert, verfolgte sie das Geschehen und genoss die selten gewordene Abwechslung. Für einige Stunden rückten Schmerzen und Einschränkungen in den Hintergrund. Nach so vielen Eindrücken kehrte jedoch die Erschöpfung zurück, und Erna entschied sich, nach Hause gebracht zu werden. Am Ende eines außergewöhnlichen Tages überwog die Dankbarkeit. „Danke euch Engel, dass ihr mir so einen schönen Tag bereitet habt. Ich wusste bis gestern nicht, was mich erwarten wird. Aber ihr seid einfach toll und ich musste mich um nichts kümmern“, sagte sie zum Abschied. Für die Familie, besonders für Daniela, wurde die Hochzeit damit um einen unvergesslichen Moment reicher.