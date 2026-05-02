Start missglückt: Passagier bei Flugzeugabsturz schwer verletzt

Bei einem Flugunfall am Sportflughafen Eferding ist am 1. Mai 2026 ein Segelflugzeug nach einem missglückten Windenstart abgestürzt. Während der Pilot nur leicht verletzt wurde, erlitt sein Passagier schwere Verletzungen.

Am Sportflughafen in Eferding (Oberösterreich) kam es am 1. Mai 2026 gegen 12.30 Uhr zu einem Flugunfall. Während eines Windenstartes verlor das Segelflugzeug den Anschluss zum Windenseil und stürzte daraufhin zu Boden. Während der 48-jährige Pilot aus dem Bezirk Linz-Land mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt der 51-jährige Passagier aus dem Bezirk Grieskirchen schwere Verletzungen. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die Ermittlungen werden, wie bei derartigen Fällen üblich, vom Landeskriminalamt Oberösterreich geführt.