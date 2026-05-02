Himmelsphänomen: Auch Österreicher werden „Zeuge“ von Raketenstart

Es war gegen 22 Uhr, als ein mysteriöses „Licht“ am Nachthimmel die Menschen europaweit zum Staunen brachte. Während der Vollmond vom Himmel strahlte, flackerte es plötzlich auf. Meldungen gibt es in sozialen Medien etwa aus Frankreich, Deutschland und auch aus Österreich. Und die Auflösung darüber, worum es sich bei dem Phänomen handelt, ist deutlich weniger mysteriös als man sich beim Blick auf das Licht an und für sich denken würde. Und eines vorweg: Mit dem Vollmond hatte das Ereignis nichts zu tun.

Space X-Rakete gestartet

Der Grund für das Licht ist ein simpler: In den späteren Nachmittagsstunden am 1. Mai 2026 ist in Florida die Space X-Rakete „Falcon 9“ gestartet, wie das Unternehmen auf der Website und auch in sozialen Netzwerken selbst erklärt. Durch diese wurden insgesamt 29 Satelliten des „Starlink“-Programms in die Erdumlaufbahn gebracht. Das Schauspiel wurde durch eine verglühende Raketenstufe ausgelöst. In Österreich „dank“ der Zeitverschiebung zwischen den USA und Europa eben in den Abendstunden.

„Und ich dachte, es ist eine Wolke…“

Österreicher, die das Schauspiel am Himmel mitbekommen haben, berichten ebenfalls auf Social Media davon. „Ich habe am Abend einen extrem hell leuchtenden ‚Stern‘ gesehen“, meint etwa ein Mann. Ein weiterer Österreicher dazu noch: „Und ich dachte, es ist eine Wolke.“ Derartige Sichtungen kommen immer wieder vor. Besonders beeindruckend war eine Sichtung im März letzten Jahres, als eine blaue Spirale über den Himmel gezogen ist – ebenfalls von einem Space X-Raketenstart ausgelöst. Alles dazu auch hier: Video zeigt, wie blaue Spirale über Nachthimmel „fliegt“.