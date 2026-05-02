Kostenlos: Tausende Österreicher nutzen neuen Service schon

Seit Jänner 2026 ist ein kostenloser bzw. unentgeltlicher Service in Österreich bereits nutzbar. Und über 21.000 Menschen hierzulande haben die Unterstützung auch schon angenommen und lassen sich in digitalen Belangen vertreten.

Seit Jänner kann man sich in Österreich unentgeltlich in FinanzOnline bei ausgewählten Steuerangelegenheiten von einer Vertrauensperson vertreten lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an jene Menschen, die FinanzOnline nicht selbst nutzen können oder möchten und soll gerade älteren Personen oder Menschen Unterstützung bieten. Das freut dementsprechend auch die Seniorenvertreter, alles dazu hier: Ab sofort: Änderung bei FinanzOnline freut Pensionisten in Österreich. Die Vertretung ist ausschließlich unentgeltlich möglich und dürfe nicht berufsmäßig gegen Geld ausgeübt werden.

Fast 22.000 Anträge für unentgeltliche Vertretung bei FinanzOnline eingereicht

Und seit die Möglichkeit besteht, wurden auch schon fast 22.000 Anträge eingereicht. 21.432 Fälle wurden bereits erledigt, 465 sind noch in Bearbeitung, wie man seitens des Finanzministeriums auch auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Die Vertretung kann eine volljährige Vertrauensperson aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis übernehmen und etwa die Steuererklärung einbringen, Rückzahlungsanträge stellen oder Kontodaten ändern. „Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer für wen tätig wird, und die Vertretung kann auch jederzeit wieder widerrufen werden“, heißt es aus dem Ministerium weiter. Die Vertretung endet übrigens auch automatisch, wenn eine der beiden Personen stirbt.

Wer darf bei FinanzOnline vertreten werden und wer kann vertreten? Vertreten werden dürfen: volljährige und voll handlungsfähige Personen

Personen, die ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit – wie etwa Pensionseinkünfte – bekommt

Personen, die eine volljährige, voll handlungsfähige Vertrauensperson bevollmächtigen möchte Vertreten dürfen: volljährige, voll handlungsfähige Personen

man darf höchstens vier andere Personen vertreten

Neue, kostenlose FinanzOnline-Vertretung: So funktioniert es

Außerdem habe das Modell noch einen weiteren, wesentlichen Vorteil: „Dass die vertretene Person selbst keine ID Austria oder EU-eID benötigt. Die Vertretung wird über ein Formular bekannt gegeben und anschließend von der Vertrauensperson in FinanzOnline hochgeladen. Nach Prüfung durch das Finanzamt kann der Service genutzt werden“, weiß man im Finanzministerium. Ist es dann geschafft, kann die Vertrauensperson mit der eigenen ID Austria oder EU-Login einsteigen und entscheiden, ob man für sich selbst oder die vertretene Person tätig werden möchte. Das Formular, das dafür benötigt wird, findest du hier online auf der Seite des Finanzministeriums. Ist es ausgefüllt, muss es die Vertrauensperson in FinanzOnline über die Funktion „Weitere Services – Vertretungsbeziehung verwalten“ noch hochladen. Anders ist es nicht möglich.

Finanzminister Marterbauer: „Einfacher und sicherer Zugang zu wichtigen Services“

Minister Markus Marterbauer erklärt, dass der neue Service „sehr gut angenommen“ wird. Und abschließend: „Damit haben wir unser Angebot für diejenigen erweitert, die sich bei der digitalen Nutzung lieber Unterstützung durch eine Vertrauensperson holen. Die Finanzverwaltung hat dadurch einen einfachen und sicheren Zugang zu wichtigen Services geschafft, ohne sich digital auskennen zu müssen.“