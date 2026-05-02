Skitourengeher bleiben in 3.100 Metern stecken, Hubschrauber rückt aus

Im Bereich des Krumlkeeskopfes in der Goldberggruppe sind zwei Skitourengeher Freitagabend, am 1. Mai 2026, nicht mehr weitergekommen. Sie musste vom Hubschrauber gerettet werden.

Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, musste die Bergrettung Rauris (Pinzgau, Salzburg) ausrücken, weil zwei Skitourengeher in steilem und felsdurchsetztem sowie absturzgefährdeten Gelände auf rund 3.100 Metern nicht mehr weitergekommen sind. „Die zwei Männer aus Österreich und den Niederlanden hatten eine Übernachtung im Otto-Umlauft-Biwak geplant“, weiß Wolfgang Rohrmoser, Ortsstellen- und Einsatzleiter in Rauris.

Rettungshubschrauber führt nächtliche Windenbergung durch

Eigentlich seien sie gut ausgerüstet gewesen am späten Abend war ein Weiterkommen bei einer technisch schwierigen Stelle kurz vor der Biwakschachtel aber nicht mehr möglich. „Daher blieben sie erschöpft und unterkühlt in dem 40 bis 45 Grad steilen und absturzgefährlichen Gelände stecken“, so Rohrmoser weiter. Da ein Aufstieg der Einsatzkräfte an die vier Stunden gedauert hätte, rief man den Rettungshubschrauber aus Fresach in Kärnten zur Hilfe, der die beiden Bergsteiger mittels Windenbergung rettete und wieder ins Tal brachte.