Rauch- und Hundeverbot: Italienischer Urlaubsort verschärft Strandregeln

Der italienische Urlaubsort Jesolo hat seine Badeverordnung verschärft. Künftig gilt am gesamten Sandstrand Rauchverbot. Auch Hunde dürfen sich nur noch von 20 Uhr abends bis 8 Uhr früh am Strand aufhalten.

Kein Rauchen, Hunde nur zwischen 20 und 8 Uhr erlaubt: Jesolo verschärft die Regeln am Strand.

Kein Rauchen, Hunde nur zwischen 20 und 8 Uhr erlaubt: Jesolo verschärft die Regeln am Strand.

Die neuen Strandverordnung der Stadt Jesolo ist am Freitag, den 1. Mai 2026, in Kraft getreten. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt wohl das Rauchverbot. In Zukunft darf nur noch in eigens vorgesehenen Bereichen am Strand geraucht werden. Nicht betroffen sind die Promenade sowie Kioske und Bars direkt am Strand. Die Gemeinde betont aber, dass auch diese Einrichtungen sich freiwillig dem Verbot anschließen können.

Tagsüber keine Hunde mehr am Strand erlaubt

Auch die Vorschriften für Hundebesitzer werden verschärft. Direkt am Strand sind die Vierbeiner nur mehr von 20 bis 8 Uhr gestattet. Während des Tages dürfen sie sich lediglich auf der Strandpromenade aufhalten. Die neue Verordnung bringt aber auch Vorteile: Zwischen dem 23. Mai und dem 13. September 2026 sind Kioske künftig verpflichtet, täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet zu sein, sofern keine widrigen Wetterbedingungen vorliegen. Ziel ist es, den Gäste eine durchgehend gute Servicequalität zu bieten.

Warst du schon einmal in Jesolo? Natürlich! Wir fahren jedes Jahr hin. Schon ein paar Mal. Einmal war ich dort. Nein, bislang noch nicht. Bin mir nicht sicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Strandbad-Saison geregelt

Zudem wurde auch die Zeitplanung für die Strandbäder fixiert: Der Aufbau ist für den 11. Mai 2026 geplant. Der Abbau erfolgt dann in mehreren Etappen am 20., 21., 27. und 28. September 2026. Natürlich können die Einrichtungen auch länger offen halten (maximal aber von 1. Mai bis 30. September), sofern entsprechende Rettungsdienste gewährleistet sind. Übrigens arbeitet die Gemeinde bereits an der nächsten Badeverordnungsnovelle. Diese soll voraussichtlich im Jahr 2027 in Kraft treten.