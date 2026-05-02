Junger Motorradfahrer rast drei Mal an Polizei vorbei

Auf besonders bei Motorrad- und Ausflugsfahrern beliebten Strecken im Bezirk Flachgau (Salzburg) hat die Polizei am Freitag, 1. Mai 2026, Radarmessungen durchgeführt. Ein 23-Jähriger fiel dabei besonders auf.

Insgesamt wurden von der Polizei, wie diese nun berichtet, im Bezirk Flachgau (Salzburg) nicht weniger als 366 Fahrzeuge gemessen. In immerhin 30 Fällen waren die Lenker dabei zu schnell unterwegs, 15 von ihnen haben die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überhaupt um mehr als 30 km/h überschritten.

Mtoorradfahrer konnte angehalten werden

Besonders rasant war ein 23-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Braunau (Oberösterreich) unterwegs. Er wurde im Freilandbereich bei eigentlich „nur“ erlaubten 100 km/h mit bis zu 154 km/h gemessen. Das Kuriose daran: Der Lenker fuhr nicht nur einmal zu schnell bei der Messstelle vorbei. Insgesamt wurde er drei Mal mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und konnte schließlich dann auch angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wurde eine Anzeige erstattet.