Lotto-Ziehung: Zwei Österreicher gehen mit über 100.000 Euro heim

Obwohl der Sechser bei der Lotto-Bonusziehung am 1. Mai 2026 neuerlich nicht geknackt worden ist, können sich zwei Österreicher über jeweils satte Gewinne von deutlich über 100.000 Euro freuen.

Fortuna legte auch am Tag der Arbeit, dem 1. Mai 2026, eine Pause ein. Bei „Lotto 6 aus 45“ ist es um einen Fünffachjackpot und damit um nicht weniger als fünf Millionen Euro gegangen. Geknackt konnte dieser aber nicht werden, womit aus diesem der nun zweite Sechsfachjackpot des Jahres wird. Am Sonntag, 3. Mai 2026, geht es damit um immerhin 6,3 Millionen Euro, die im Topf liegen. Der erste Sechsfachjackpot des Jahres wurde von einem Teilnehmer via win2day geknackt. Alles dazu hier: 7,7 Millionen Euro: Lotto-Spieler muss sich für sein Geld nicht melden.

Lotto-Bonusziehung: Vorarlberger hat Fünfer mit Zusatzzahl

Doch gänzlich leer sind die Österreicher bei der Bonusziehung am Freitag, 1. Mai 2026, nicht ausgegangen, wie die „Österreichischen Lotterien“ nun wissen. So hat bei einem Vorarlberger zwar nur eine Zahl gefehlt, auf dem dritten von drei abgegebenen Quicktipps hatte er aber zusätzlich zu fünf Richtigen auch noch die Zusatzzahl drauf. Heißt: Er oder sie gewinnt im Alleingang knapp 119.000 Euro. Zusätzlich ist es, wie immer bei Freitags-Ziehungen, auch um einen 30.000-Euro-Bonus gegangen. Dieser geht nach Wien an den Tipp mit der Quittungsnummer 711 613 4366.

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Joker-Sechser als höchster Gewinn bei Lotto-Ziehung

Keinen Sechser hat es auch bei der LottoPlus-Ziehung gegeben. Davon profitieren jene Menschen, bei denen eine Zahl falsch war. Die 60 LottoPlus-Fünfer bekommen jeweils rund 5.200 Euro. Damit hat ein Tiroler bei der Bonusziehung den höchsten Gewinn abgeräumt. Er oder sie hatte auf einem Quicktipp sowohl die richtige Joker-Kombination als auch das „Ja“ angekreuzt. Damit gehen an ihn oder sie insgesamt etwas mehr als 188.000 Euro. Die Zahlen der Freitags-Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.