„War mir zu viel“: ÖGK-Brief bringt Pensionistin (90) an ihre Grenzen

Seit Juli 2025 muss man für nicht notwendige Fahrten Krankentransporte einen Selbstbehalt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zahlen. Dass das nicht immer komplikationsfrei verläuft, zeigt der Fall einer 90-jährigen Frau.

Ist es keine unbedingt notwendige Fahrt – wie etwa zeitkritische Rettungstransporte oder medizinisch notwendige Fahrten -, muss man seit 1. Juli 2025 einen Selbstbehalt entrichten. Dieser liegt bei 7,55 Euro, wenn kein Rettungspersonal dabei ist, oder bei 15,10 Euro, wenn auch ein solches anwesend sein muss. Maximal 28 Fahrten pro Jahr bzw. 422,80 Euro werden dabei verrechnet. Wie die Regelung genau aussieht und wer zahlen muss bzw. wer eben nicht, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Krankentransporte: Was zu zahlen ist und was nicht Bezahlt werden müssen: planbare Krankentransporte ohne akuten medizinischen Anlass – etwa regelmäßige Fahrten zur Therapie

maximal 28 Fahrten pro Jahr

Kostenpunkt: 7,55 Euro pro Fahrt ohne Sanitäter, 15,10 Euro mit Sanitäter Nicht bezahlt werden müssen / nicht bezahlen müssen: medizinische notwendige Fahrten

zeitkritische Transporte

Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind

Kinder

Mehr als 100.000 ÖGK-Briefe Ende März verschickt

Dazu werden nun auch quartalsweise Briefe von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt oder die Rechnungen per e-Zustellung zugestellt. Letzteres wird allerdings nur wenig genutzt. Gerade Ende März und Anfang April sind wieder mehr als 100.000 Briefe hauptsächlich für die Monate Oktober bis Dezember versendet worden, wie die ÖGK Mitte März auf Nachfrage von 5 Minuten erklärte. Alles dazu auch hier: Ab Ende März: ÖGK-Rechnungen trudeln bei 105.000 Österreichern ein.

90-Jährige fühlt sich diskriminiert

Einen Brief mit Rechnung aber ohne ausgefüllten Erlagschein hat auch eine 90-jährige Linzerin bekommen. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ schildert sie das nun und fühlt sich diskriminiert, wie sie meint. Denn: Statt ausgefülltem Erlagschein wurde ein QR-Code zur Bezahlung mitgeschickt. Die 90-Jährige hat nämlich weder Smartphone noch Computer und damit auch kein online-Banking und ist damit an ihre Grenzen gestoßen. Die Bankgeschäfte, die sie zu erledigen hat, macht sie direkt vor Ort.

Erlagschein muss telefonisch oder per Mail bei ÖGK angefordert werden

Als sie die ÖGK telefonisch erreichen wollte, wurde das zur Geduldsprobe. Mehrmals kam sie in die Warteschleife, abgehoben hat aber niemand. „Ich bin Pensionistin und habe Zeit, aber das war sogar mir zu viel“, meint die 90-Jährige gegenüber der „Krone“. Irgendwann kam sie dann doch durch und da wurde ihr dann gesagt, sie könne einen ausgefüllten Erlagschein auf Nachfrage schon haben, allerdings nur, wenn sie diesen telefonisch oder per Mail anfordert. Seitens der ÖGK meint man gegenüber der Tageszeitung, dass man Zahlscheine aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen nicht automatisch beilegen und auf die Bezahlung per QR-Code setzen würde. Einen solchen Erlagschein könne man aber immer noch anfordern. Gleichzeitig würden die nötigen Daten, die man für die Überweisung braucht, ebenfalls im Brief stehen.