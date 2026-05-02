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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Der verletzte Rennradfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Taxenbach
02/05/2026
Freitagmittag

Hubschrauber im Einsatz: Rennradfahrer kracht in Auto, wird verletzt

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Rennrad und einem Auto wurde ein 60-jähriger Salzburger in Taxenbach (Pinzgau) verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Es war am Freitag, 1. Mai 2026, rund um die Mittagszeit, als ein 60-jähriger Pongauer mit seinem Rennrad auf einem Radweg von Zell am See kommend in Richtung Taxenbach (Pinzgau, Salzburg) unterwegs war. Im Gemeindegebiet von Taxenbach kollidierte er bei einer Kreuzung mit einem nach links abbiegenden Auto, in dem ein 38-jähriger Pinzgauer saß. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. „Die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ“, so die Polizei.

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