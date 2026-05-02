Alkolenker kracht in Auto: Crash endet mit Führerscheinentzug

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am 1. Mai 2026 gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet von Wels (Oberösterreich). Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr auf der Stelzhamerstraße Richtung Osten. Bei einem Haus kam er schließlich zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto sowie einem Infoständer. Der geparkte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt. Nachdem die Polizisten bei der Unfallaufnahme Symptome einer Alkoholisierung feststellten, forderten sie den 62-Jährigen zum Alkotest auf. Dieser ergab 1,84 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.