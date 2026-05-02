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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto sowie einen Polizisten, der einen Alkomattest durchführt.
Nachdem die Polizisten bei der Unfallaufnahme Symptome einer Alkoholisierung feststellten, forderten sie den 62-Jährigen zum Alkotest auf.
Wels
02/05/2026
Unfall

Alkolenker kracht in Auto: Crash endet mit Führerscheinentzug

In Wels hat ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht auf den 1. Mai 2026 einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am 1. Mai 2026 gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet von Wels (Oberösterreich). Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr auf der Stelzhamerstraße Richtung Osten. Bei einem Haus kam er schließlich zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto sowie einem Infoständer. Der geparkte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt. Nachdem die Polizisten bei der Unfallaufnahme Symptome einer Alkoholisierung feststellten, forderten sie den 62-Jährigen zum Alkotest auf. Dieser ergab 1,84 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

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