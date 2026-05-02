Schock-Diagnose für Leonie (12): „Krankheit ist zurückgekehrt“

Im März 2024 hat die nun 12-jährige Leonie erstmals die Diagnose akute lymphatische Leukämie erhalten. Daraufhin hat sie gekämpft und gehofft, am 16. April 2026 dann aber der Rückschlag.

„Nach einer kräftezehrenden Zeit und der Hoffnung auf Besserung folgte am 16. April dieses Jahres, die nächste erschütternde Nachricht: Die Krankheit ist zurückgekehrt – ein sogenanntes ALL Rezidiv“, schreibt jetzt der Verein „Geben für Leben“ auf Facebook. Die erst 12-jährige Leonie muss damit in so jungen Jahren ein zweites Mal gegen die schwere Krankheit kämpfen. Dabei würde sie viel lieber ohne Angst malen, im Sandkasten spielen, Puzzle bauen, basteln und die Welt entdecken. All das liebt sie nämlich. „Doch aktuell bestimmt der Kampf gegen die Krankheit ihren Alltag“, so das „Geben für Leben“-Team weiter.

Suche nach passendem Spender läuft auf Hochtouren

Die junge Oberösterreicherin ist nun auf eine Stammzellspende als ihre große Hoffnung angewiesen. Während die Suche nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin auf Hochtouren läuft, weist der Verein auch wieder auf die Möglichkeit hin, sich typisieren zu lassen und für Menschen wie Leonie zum möglichen Lebensretter zu werden. „Vielleicht trägst du die Zellen in dir, die ihr das Leben retten können“, weiß der Verein. Die Typisierung ist übrigens ganz einfach und kann sogar von zu Hause aus gemacht werden. Alles dazu gibt es auch auf der Website von „Geben für Leben“ hier.

Hast du dich schon typisieren lassen? Ja, hab ich Nein, hab ich aber vor Nein, will ich auch nicht Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert