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/ ©Geben für Leben
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die 12-jährige Leonie.
Die 12-jährige Oberösterreicherin kämpft nun wieder gegen Leukämie.
Oberösterreich
02/05/2026
Leukämie

Schock-Diagnose für Leonie (12): „Krankheit ist zurückgekehrt“

Im März 2024 hat die nun 12-jährige Leonie erstmals die Diagnose akute lymphatische Leukämie erhalten. Daraufhin hat sie gekämpft und gehofft, am 16. April 2026 dann aber der Rückschlag.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(224 Wörter)

„Nach einer kräftezehrenden Zeit und der Hoffnung auf Besserung folgte am 16. April dieses Jahres, die nächste erschütternde Nachricht: Die Krankheit ist zurückgekehrt – ein sogenanntes ALL Rezidiv“, schreibt jetzt der Verein „Geben für Leben“ auf Facebook. Die erst 12-jährige Leonie muss damit in so jungen Jahren ein zweites Mal gegen die schwere Krankheit kämpfen. Dabei würde sie viel lieber ohne Angst malen, im Sandkasten spielen, Puzzle bauen, basteln und die Welt entdecken. All das liebt sie nämlich. „Doch aktuell bestimmt der Kampf gegen die Krankheit ihren Alltag“, so das „Geben für Leben“-Team weiter.

Suche nach passendem Spender läuft auf Hochtouren

Die junge Oberösterreicherin ist nun auf eine Stammzellspende als ihre große Hoffnung angewiesen. Während die Suche nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin auf Hochtouren läuft, weist der Verein auch wieder auf die Möglichkeit hin, sich typisieren zu lassen und für Menschen wie Leonie zum möglichen Lebensretter zu werden. „Vielleicht trägst du die Zellen in dir, die ihr das Leben retten können“, weiß der Verein. Die Typisierung ist übrigens ganz einfach und kann sogar von zu Hause aus gemacht werden. Alles dazu gibt es auch auf der Website von „Geben für Leben“ hier.

Hast du dich schon typisieren lassen?

Ja, hab ich
Nein, hab ich aber vor
Nein, will ich auch nicht
Bin nicht sicher
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert
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