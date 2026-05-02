Nina und ihr Mann kämpfen mit Krebs: Unbekannte will Familienmama retten

Nina ist 43 Jahre alt und eine Kindergärtnerin in ihrer Heimatgemeinde Eggelsberg (Bezirk Braunau, Oberösterreich). Eine Krankheit hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, nun könnte sich wieder alles verändern.

Nina und ihr Mann sind bereits seit 22 Jahren verheiratet und teilen ein ähnliches, erschütterndes Schicksal. Sie beide kämpfen mit einer Krebserkrankung. Die beiden Eltern von zwei Söhnen kämpfen aber weiter. Und für die engagierte Kindergartenpädagogin, die an akuter myeloischer Leukämie erkrankt ist, gibt es jetzt Licht am Horizont, wie der Verein „Geben für Leben“ berichtet.

„Nach einer Zeit des Hoffens, Bangens und Wartens…“

„Es gibt Momente, die alles verändern“, schreibt der Verein auf seiner Website. Das ist bei Nina bereits im Vorjahr geschehen, als sie von ihrer schweren Krankheit erfahren hat. Nun geschieht es allerdings wieder – in deutlich positiverem Sinne. Sie hat nämlich eine passende Stammzellspenderin gefunden, für die 43-Jährige besteht Hoffnung. Und das weiß man auch bei „Geben für Leben“: „Nach einer Zeit des Hoffens, Bangens und Wartens kam endlich die erlösende Nachricht. Es gibt einen genetischen Zwilling, der bereit ist, Nina eine zweite Chance auf Leben zu schenken.“

So kannst auch du zum Lebensretter werden

Für die Oberösterreicherin bedeutet das nicht nur Hoffnung, sie schöpft aus dieser Nachricht auch neue Kraft und bekommt eine Aussicht auf eine gesunde Zukunft. Jene Person, die ihr möglicherweise das Leben rettet, ist eine Frau. Viel mehr ist über sie allerdings nicht bekannt. Gleichzeitig hofft der Verein, dass sich noch mehr Menschen hierzulande typisieren lassen. Das kann man sogar schnell und bequem von zu Hause aus erledigen. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf der Website von „Geben für Leben“. Und so zum potentiellen Lebensretter für Menschen wie Nina oder auch Leonie werden. Letztere ist erst 12 Jahre alt und kämpft mittlerweile zum zweiten Mal gegen die Leukämie. Alles dazu hier: Schock-Diagnose für Leonie (12): „Krankheit ist zurückgekehrt“.