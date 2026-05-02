Bauarbeiter wird kurz vor Pension gekündigt, holt sich Hilfe

Über 2.900 Beratungen wurden in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle in Jennersdorf (Burgenland) im Vorjahr durchgeführt. Einer der bearbeiteten Fälle handelte von einem 61-jährigen Bauarbeiter, der gekündigt wurde.

Die Bilanz der Arbeiterkammer-Bezirksstelle im burgenländischen Jennersdorf für das Jahr 2025 kann sich durchaus sehen lassen. 2.909 Beratungen haben zu 29 außergerichtlichen Einigungen geführt, in welchen fast 50.000 Euro für die betroffenen Mitglieder erkämpft wurden. Außerdem wurden noch knapp über 1.000 Anfragen im Bereich Lohnsteuer bearbeitet und bei 600 Steuerausgleichen geholfen. Das Ergebnis? 494.478 Euro an Gutschriften.

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Bauarbeiter kurz vor der Pension nach Jahren gekündigt

Und die AK-Bezirksstelle zeigt auch anhand eines Falls, was man im Vorjahr geleistet hat. Ein 61-jähriger Bauarbeiter hat jahrelang gearbeitet, ehe er plötzlich gekündigt wurde. Und das kurz vor der Pension. Die AK Jennersdorf hat daraufhin interveniert, auch der Betriebsrat war außer sich. Am Ende konnte der Mann dann doch seinen Job behalten.

AK-Präsident: „Unsere Mitglieder brauchen uns“

„Für uns ist jeder Fall gleich wichtig, denn es geht um Gerechtigkeit für jedes einzelne Mitglied“, sagt etwa AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Und der burgenländische AK-Präsident Gerhard Michalitsch weiß: „Unsere Mitglieder brauchen uns. Das zeigt diese Bilanz eindrucksvoll.“