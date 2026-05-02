Nach Pool-Steuer in Jennersdorf: Gemeinden prüfen Möglichkeiten

Österreicher lieben Swimmingpools. Laut Wirtschaftskammer gibt es hierzulande rund 200.000 private Schwimmbecken. Pro Pool braucht es um die 45.000 Liter Wasser. Immer mehr Gemeinden denken nun über eine Steuer nach.

Die Gemeinde Jennersdorf im Burgenland hat es schon vor mehreren Wochen entschieden: Hier werden private Pool-Besitzer zur Kasse gebeten. Pools bis 15 Kubikmeter Fassungsvermögen, etwa Planschbecken, bleiben gebührenfrei. Für Becken zwischen 15 und 20 Kubikmeter sind 50 Euro zu zahlen, bis 30 Kubikmeter 70 Euro. Für noch größere Becken bezahlt man 100 Euro jährlich. Abgerechnet wird direkt über die Wasserrechnung. Der Schritt folgt unter anderem auf eine zunehmend angespannte Versorgungslage.

Auch andere Gemeinden ziehen Pool-Steuer in Betracht

Wenn zu Beginn der warmen Jahreszeit Hunderte private Swimmingpools – teils auch zeitgleich gefüllt werden, steigt der Wasserverbrauch rapide an. In manchen Gemeinden können dann sogar Engpässe drohen. In Oberösterreich hat sich die Aufregung über eine etwaige Poolsteuer inzwischen gelegt. „Die Leute sehen ein, dass es notwendig und angemessen ist“, sagt laut Berichten der „Krone“ sieben Jahre nach der Einführung der ersten Poolsteuer in Österreich Josef Bleckenwegner, Bürgermeister von Eberschwang in Oberösterreich. Eberschwang wurde damit zum Vorbild für andere Kommunen. „Ständig rufen Zuständige aus anderen Gemeinden bei uns an, um zu erfahren, wie wir das genau machen“, heißt es weiters.

Hauptproblem sei gleichzeitige Füllung vieler Becken

Das Hauptproblem ist dabei nicht der Verbrauch über das Jahr hinweg, sondern die wenigen Tage im Frühjahr, in denen viele gleichzeitig ihre Schwimmbecken befüllen. Wenn das geschieht, geraten vor allem kleinere Versorgungssysteme rasch an ihre Grenzen. Studien zeigen, dass der Wasserbedarf in einzelnen Gemeinden kurzfristig auf ein Vielfaches ansteigen kann – in Extremfällen sogar auf mehr als das Zwanzigfache des normalen Tagesverbrauchs.

Sinkender Wasserdruck, Versorgungsprobleme, Schäden im Leitungssystem

In einigen oberösterreichischen Gemeinden wie Schwertberg wurde bereits beobachtet, dass Hochbehälter leer laufen können, wenn zu viele Haushalte gleichzeitig ihre Wasserhähne aufdrehen. Die schlimmsten Folgen können sinkender Wasserdruck, Versorgungsprobleme oder sogar Schäden im Leitungssystem sein.

Andere Ideen sind Poolbefüllungskalender oder Anmeldepflichten

Mittlerweile setzen immer mehr Gemeinden auf Poolfüllkalender, Terminvergaben oder Anmeldepflichten für größere Wassermengen. Im Burgenland sind beispielsweise nur eine begrenzte Anzahl an Befüllungen pro Tag erlaubt, andere Orte verlangen eine Anmeldung mehrere Tage im Voraus. Auch digitale Tools werden dabei verwendet. Wichtigste Regel: Nicht alle gleichzeitig, sondern gestaffelt und kontrolliert.