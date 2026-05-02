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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein rettungsring am wasser und davor ein taucher zu sehen.
Ein Taucher wurde am Samstag Nachmittag als vermisst gemeldet.
Burgenland/Bezirk Eisenstadt-Umgebung
02/05/2026
Abgängig

Neufelder-See: Taucher wird vermisst

Laut Berichten des ORF Niederösterreich läuft aktuell die Suche nach einem vermissten Taucher am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die Person soll seit Samstag, 16 Uhr abgängig sein.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Gegen 16 Uhr soll der Taucher als abgängig gemeldet worden sein, heißt es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. Es sei derzeit ein großes Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Wasserrettung, Feuerwehrtaucher und Notarzthubschrauber

Im Einsatz sollen unter anderem die Wasserrettung, mehrere Feuerwehrtaucher und ein Notarzthubschrauber sein. Weitere Informationen liegen vorerst noch nicht vor.

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