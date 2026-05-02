Neufelder-See: Taucher wird vermisst

Laut Berichten des ORF Niederösterreich läuft aktuell die Suche nach einem vermissten Taucher am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die Person soll seit Samstag, 16 Uhr abgängig sein.

Gegen 16 Uhr soll der Taucher als abgängig gemeldet worden sein, heißt es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. Es sei derzeit ein großes Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Wasserrettung, Feuerwehrtaucher und Notarzthubschrauber

Im Einsatz sollen unter anderem die Wasserrettung, mehrere Feuerwehrtaucher und ein Notarzthubschrauber sein. Weitere Informationen liegen vorerst noch nicht vor.