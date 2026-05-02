Rattengift-Krimi vorüber: Mutmaßlicher HiPP-Erpresser gefasst

38 Tage lang Ungewissheit, nun ist der Rattengift-Krimi rund um manipulierte HiPP-Gläser vorüber. Am Samstag gelang es der Polizei, den 39-Jährigen mutmaßlichen Erpresser festzunehmen.

Angst und Bangen sind vorbei: Der mutmaßliche HiPP-Erpresser konnte am Samstag ausfindig gemacht werden.

Angst und Bangen sind vorbei: Der mutmaßliche HiPP-Erpresser konnte am Samstag ausfindig gemacht werden.

Am Samstag gelang nach länderergreifenden Ermittlungen der „SOKO Glas“ die Festnahme eines Mannes durch das Landeskriminalamt Burgenland. Alles deutet ersten Informationen zufolge darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Der Mann forderte demnach zwei Millionen Euro in Kryptowährung vom deutschen Babynahrungshersteller HiPP.

Mann kaufte Babybrei in Geschäften, fügte Gift hinzu und stellte Gläser wieder zurück ins Regal

Noch gibt es keine Aussage von jenem Mann, der Babybrei gekauft, Rattengift hinzugefügt und die Gläser wieder zurück ins Regal gestellt hat. Er wird aktuell von den Ermittlern verhört. 38 Tage nachdem Alarm geschlagen worden war, konnte der mutmaßliche Täter nun festgehalten werden. Wie berichtet, wurden vergiftete HiPP-Gläser in der Tschechien, in der Slowakei und in Schützen am Gebirge im Burgenland gefunden und sichergestellt. Sie alle waren mit einem speziellen Merkmal gekennzeichnet: einem weißen Sticker und von einem roten Kreis am Glasboden umrahmt.

Hinterließ elektronische Spuren

Zum Verhängnis wurden dem 39-Jährigen schließlich elektronische Spuren seiner falschen E-Mail-Adresse, ebenso wie die Videoüberwachungen in den Supermärkten. Weitere Details werden aktuell ermittelt.

Was dem Mann jetzt drohen könnte

Die genaue Wirkung des eingesetzten Rattengifts in den Babynahrungsgläsern ist noch Gegenstand einer toxikologischen Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in Auftrag gegeben wurde. Je nach Ergebnis drohen dem Verdächtigen neben vorsätzlicher Gemeingefährdung auch weitere Anklagepunkte bis hin zum versuchten Mord.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 18:13 Uhr aktualisiert