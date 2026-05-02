23-jähriger Biker fährt dreimal hintereinander ins Radar

Am Freitag kontrollierte die Polizei im Flachgau die Geschwindigkeit von rund 400 Motorradfahrern. Dabei raste ein Biker aus dem Bezirk Braunau (OÖ) gleich drei Mal an den Beamten vorbei. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Mit 150km/h durch die 100-er Zone. Beim dritten Mal war dann Schluss mit lustig.

Mit 150km/h durch die 100-er Zone. Beim dritten Mal war dann Schluss mit lustig.

Es war der Staatsfeiertag am 1. Mai. Ziel der Geschwindigkeitsmessungen am Feiertag waren vor allem Straßen, die bei Ausflugsfahrern beliebt sind – sie gelten des Öfteren als Raser-Routen. Das Ergebnis: Nur etwa jeder 20. Lenker war deutlich zu schnell unterwegs. Nicht einmal jeder Zehnte überschritt die Höchstgeschwindigkeit.

Raser am Motorrad wird dreimal hintereinander geblitzt

Ein 23-Jähriger Motorradfahrer fiel der Polizei jedoch gleich mehrmals negativ auf: Er raste am Freitag drei Mal mit überhöhter Geschwindigkeit am Radar vorbei. Davon wurde er einmal mit 150 km/h in der erlaubten 100er-Zone gemessen. Dem jungen Biker wurde der Führerschein abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 18:05 Uhr aktualisiert