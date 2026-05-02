Pension und Arbeit: Tausende Euro Nachzahlung „gar nicht so selten“

Hast du gewusst, dass auch so mancher Pensionist einen Steuerausgleich machen muss? Ist das der Fall, stehen oft sogar Nachzahlungen von mehreren tausend Euro an. Wir haben diesbezüglich jetzt bei den Experten nachgefragt.

Während der Steuerausgleich für viele Menschen hierzulande ein willkommener Segen ist, gibt es Personengruppen, denen die Arbeitnehmerveranlagung so richtig „weh“ tut. Das ist dann der Fall, wenn man beispielsweise zwei Jobs im besagten Jahr hatte. Aber auch noch arbeitende Pensionisten sollten sich unterm Jahr immer etwas zur Seite legen. Zu Jahresbeginn wartet dann nämlich die große Steuerrückforderung. Wir haben bei den Arbeiterkammern (AK) in Kärnten und der Steiermark nachgefragt. Beide bestätigen gegenüber 5 Minuten, dass noch aktiv arbeitstätige Pensionisten regelmäßig zur Beratung kommen würden.

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Pensionisten müssen teilweise viele tausend Euro zurückzahlen

Nachdem erst kürzlich medial die Aktivpension in den Vordergrund gerückt wurde, habe man teilweise Schwierigkeiten, den Leuten zu sagen, dass man jetzt noch zahlen müsse, weiß Bernhard Koller, Abteilungsleiter Steuer und Betriebswirtschaft in der AK Steiermark. Und wenn wir hier von „zahlen müssen“ sprechen, ist das teils gar nicht so wenig. Koller gibt dazu auch gleich ein Beispiel: Bekommt man 2.000 Euro brutto Pension und verdient 3.000 Euro brutto dazu, zahlt man aktuell 617 Euro im Monat nach. „Auf das Jahr gesehen sind das 7.400 Euro Steuernachzahlung“, weiß der Experte. Und diese Zahlen sind nicht einfach so aus der Luft gegriffen, Fälle wie dieser seien „gar nicht so selten“. Eine hohe Rückzahlung droht aber auch wenn man bei gleicher Pension „nur“ 1.500 Euro brutto dazuverdient. Dann sind es knapp 5.000 Euro im Jahr.

Pensionisten oft von Höhe der Steuernachzahlung überrascht

Auch die Steuerexpertin der AK Kärnten, Diana Jusic, weiß, dass es in solchen Konstellationen (Anmerkung: Arbeit und Pension) in der Regel zu Nachzahlungen kommen würde. Vielfach seien sich die Betroffenen dessen zwar bewusst, von der Höhe der Nachzahlung „sind die meisten dann doch überrascht“, weiß Jusic. Immerhin: „Viele Betroffene informieren sich zum Glück bereits unterm Jahr über unsere Steuer-Serviceline und bilden eine finanzielle Rücklage.“

©AK Kärnten / Helge Bauer Die Steuerexpertin der AK Kärnten, Diana Jusic, weiß, dass Betroffene oft über die Höhe der Nachzahlung überrascht sind.

Reaktionen von Pensionisten auf die hohen Nachzahlungen

Koller kennt die Überraschung der Betroffenen ebenfalls gut. „Aktuell sind es sicher 90 Prozent, die zurückzahlen müssen“, weiß er. Die meisten würde die Höhe sehr überraschen. „Die Antworten sind dann häufig: ‚Das kann es ja nicht sein, dass das so viel ist‘. Oder: ‚Das zahlt sich ja nicht aus'“, so der AK-Abteilungsleiter exklusiv gegenüber 5 Minuten. Wie viele Pensionisten in Österreich tatsächlich beim Steuerausgleich ein Minus stehen haben, hat erst kürzlich eine 5 Minuten-Recherche ergeben. Alles dazu hier: Tausende betroffen: Pensionisten verzweifeln am Steuerausgleich.

Wie kommt eine Steuernachzahlung überhaupt zusammen? Für Pensionisten gilt hier das selbe wie für Arbeitnehmer. Bekommen sie von mehreren gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen gleichzeitig Geld, werden diese unterjährig getrennt voneinander versteuert. Dadurch zahlt man zu wenig Lohnsteuer, die im Jahr darauf beim Steuerausgleich zurückgezahlt werden muss, weil hier die Einkünfte dann zusammengerechnet und der richtige Steuersatz berechnet wird, weiß Jusic. Wie hoch die Nachzahlung ist, hängt von der Höhe der Einkünfte ab. „Besonders hoch können Nachzahlungen dann ausfallen, wenn beide Einkünfte jeweils knapp unter einer Steuerstufe liegen, gemeinsam aber eine höhere Steuerprogression auslösen, man dadurch also in die nächste Steuerstufe steigt“, so die Expertin.

Mehr als ein Monatseinkommen: Kärntner musste 3.522 Euro zurückzahlen

Jusic gibt dann auch noch ein konkretes Beispiel für einen Pensionisten aus Kärnten, der dieses Jahr Geld zurückzahlen hat müssen. Dieser hat von der PVA monatlich 1.800 Euro brutto bekommen und gleichzeitig nebenbei im Vorjahr Teilzeit für monatlich 1.000 Euro brutto gearbeitet. Schließlich musste er 3.522 Euro zurückzahlen und damit deutlich mehr als ein Netto-Monatseinkommen (Anmerkung: er bekommt monatlich knapp 2.521 Euro netto).

„Obwohl er, wie die meisten in seiner Situation, mit einer Nachzahlung gerechnet hatte, war er von der tatsächlichen Höhe dennoch überrascht. Für den Betroffenen haben wir beim Finanzamt einen Antrag auf eine monatliche Ratenzahlung gestellt.“ AK Kärnten Steuerexpertin Diana Jusic exklusiv gegenüber 5 Minuten

Pensionist in Niederösterreich musste 1.500 Euro zurückzahlen

Die Überraschung bezüglich einer hohen Steuernachzahlung ist auch im Rahmen einer Anfrage bei der AK Niederösterreich zu Tage gekommen. Auch dort hat man ein Beispiel gegeben. Ein Pensionist hat in dem Fall zwar „nur“ 1.500 Euro zurückzahlen müssen, Rückzahlungen würden aber auch in Niederösterreich immer wieder für unangenehme Überraschungen sorgen. Alles dazu auch hier auf 5min.at: „Für viele überraschend“: Pensionist muss 1.500 Euro zurückzahlen.