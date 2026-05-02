Neuerung bei Manner: Das ändert sich bei den beliebten Schnitten

Sie gehören zu den beliebtesten Süßigkeiten des Landes: Die berühmten Manner-Schnitten. Doch am Geschmack wird sich in Zukunft etwas ändern. Das gibt der CEO nun bekannt.

Die Manner-Schnitten gibt es seit 1898. Nun sollen sie sich geschmacklich verändern.

Die Manner-Schnitten gibt es seit 1898. Nun sollen sie sich geschmacklich verändern.

Im Gespräch mit dem „Kurier“ kündigt Manner-CEO Dieter Messner eine weitreichende Änderung an: Die beliebten Manner-Schnitten sollen in Zukunft weniger Zucker enthalten. Messner betont: „Der Zuckerreduktion können wir uns nicht verschließen und das greifen wir auch an“.

Wegen Teuerung steht Betrieb steht massiv unter Druck

Wie auch so viele andere Betriebe verspürt Manner derzeit großen Druck. Vor allem die explodierenden Rohstoffpreise setzen dem Süßwarenhersteller zu. So sei der Kakaopreis von früher rund 2.000 bis 3.000 Euro pro Tonne zeitweise auf bis zu 12.000 Euro gestiegen – das ist vier mal so viel wie zuvor.

Haselnuss-Ernte lässt auf sich warten

Auch bei Haselnüssen gibt es Schwierigkeiten: Die eigene Farm in Aserbaidschan liefert noch nicht wie geplant, denn die Ernte hat noch nicht stattgefunden. Es wurden zwar 180.000 Bäume gepflanzt, die Ernte lässt allerdings auf sich warten.

Manner plant auch Straffung des Angebots

Künftig soll das Sortiment reduziert werden, sagt der CEO. Zudem setze man auf mehr Flexibilität und schnellere Entscheidungen: „Wir wollen als kleines Unternehmen unseren Vorteil nutzen.“ Die aktuell 300 Produkteinheiten seien zu viel, heißt es weiters.

Standort Wien soll trotzdem erhalten bleiben

Trotz steigender Kosten will Manner am Standort Wien festhalten. Eine Verlagerung sei derzeit kein Thema, da sich die hohen Investitionen nicht rechnen würden.

Würdest du Manner-Schnitten auch mit weniger Zucker essen? Ja klar! Nein, sicher nicht. Hmmm, ich würde es jedenfalls probieren. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 20:14 Uhr aktualisiert