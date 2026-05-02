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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
So ein sonniges Bild zeigt sich auch am Sonntag am Faaker See.
Österreich
02/05/2026
Fast 30 Grad

Erster Sommertag in Österreich: Das bringt der Sonntag

Im Großteil des Landes scheint den ganzen Sonntag über die Sonne und der Himmel bleibt nahezu wolkenfrei. Nur im Westen ziehen im Laufe des Tages einige hohe, später mittelhohe Wolken auf. Die Temperaturen schießen in die Höhe.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Nach einer klaren und trockenen Nacht beginnt der Sonntag schon in den meisten Regionen mit viel Sonnenschein. Wolken machen sich am ehesten im Westen bemerkbar. Allerdings bläst auch lebhafter bis starker Südostwind , beziehungsweise Föhnwind, wie zum Beispiel in Niederösterreich, Wien und in der Obersteiermark. Die Böen erreichen zwischen 50 und 60km/h.

30 Grad-Marke könnte bereits geknackt werden

In einigen Regionen steht der erste Sommertag bevor.  Die Temperaturen kraxeln auf 22 bis nahezu 30 Grad, am wärmsten wird es dabei zwischen dem Inntal und dem Mostviertel. Auf 2.000 Metern Höhe bekommt es zwischen 9 und 14 Grad.

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