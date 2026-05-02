Bludenz: 65-Jähriger stürzt bei Wanderung in den Tod

Ein 65-jähriger Deutscher reiste am Freitag, den 1. Mai, nach Außerbraz (Ortsteil der Stadt Bludenz, Vorarlberg), um dort bei Bekannten in deren Ferienwohnung zu nächtigen. Samstag Mittag wurde er tot aufgefunden.

Am Samstagmorgen verließ er gegen 8.00 Uhr mit seinem Hund die Unterkunft, um eine etwa zweistündige Wanderung zu unternehmen. Als der Mann nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückkehrte, machte sich seine Frau große Sorgen.

Frau ortete ihren Mann über den GPS-Tracker des Hundes

Seine Ehefrau ortete den mitgeführten Hund über einen GPS-Tracker. Der Besitzer der Ferienwohnung machte sich daraufhin anhand der Trackaufzeichnung auf die Suche und konnte den Vermissten um kurz nach 11 Uhr im Winkeltobel in Bludenz am Fuß eines Wasserfalls reglos auffinden. Er setzte unverzüglich einen Notruf ab.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Der 65-Jährige dürfte dort im Bereich des Wasserfalls abgestürzt sein. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C8 konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die durchgeführten Erhebungen an der Unfallstelle ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam noch am selben Tag zur Bestattung frei.