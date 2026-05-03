Tödlicher Absturz in Klettergarten: 22-Jähriger stirbt

Ein tragischer Kletterunfall erschütterte am Samstagnachmittag das Ötztal: An der bekannten „Elefantenwandl“ im Gemeindegebiet von Längenfeld kam ein 22-jähriger Österreicher bei einem Absturz ums Leben.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am 2. Mai 2026 im Klettergarten „Elefantenwandl“ im Gemeindegebiet von Längenfeld. Ein 22-jähriger Österreicher kam dabei nach einem Absturz ums Leben. Sein 21-jähriger Kletterpartner blieb unverletzt und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Schwierige Route im Sportklettermodus projektiert

Die beiden Männer waren gegen 16.40 Uhr in einer Zwei-Seillängentour unterwegs. Die erste Seillänge, deren Name nicht bekannt ist, dürfte lediglich als Zustieg zur eigentlichen zweiten Seillänge gedient haben. Dabei handelte es sich um die anspruchsvolle Route „Kein Licht, kein Schatten“ mit dem Schwierigkeitsgrad 9a. Vom ersten Standplatz aus kletterten die beiden Alpinisten die Route abwechselnd im Sportklettermodus, um diese zu „projektieren“.

Absturz aus bislang ungeklärter Ursache

Nachdem sie ihr Projekt beendet hatten, wurde der 21-Jährige von seinem Partner vom Standplatz aus kontrolliert abgelassen. Als sich dieser bereits wieder am Fuß der Kletterwand befand, stürzte der noch am Standplatz befindliche 22-Jährige aus bislang unbekannter Ursache bis zum Wandfuß ab. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Reanimation ohne Erfolg

Der 21-jährige Kletterpartner setzte umgehend einen Notruf ab. Die Crew des Notarzthubschraubers „Alpin 2“ leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, diese blieben jedoch ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Bergung per Polizeihubschrauber

Der Verstorbene wurde anschließend vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen und ins Tal geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Imst übermittelt