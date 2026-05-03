Illegal: Tiroler Hotel hat in Brasilien gezielt Personal angeworben

Eine Koordinierte Aktion von Finanzpolizei und Landespolizeidirektion Tirol hat einen massiven Fall von illegaler Beschäftigung aufgedeckt. Dieser erstreckte sich bis hin zum Verdacht auf Menschenhandel.

In einem Hotel in Tirol hat die Finanzpolizei mehrere brasilianische Angestellte gefunden, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren.

In einem Hotel in Tirol hat die Finanzpolizei mehrere brasilianische Angestellte gefunden, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren.

Eine anonyme Anzeige über die unerlaubte Beschäftigung mehrere brasilianischer Staatsangehöriger in einem Hotel im Bezirk Landeck hat diese Aktion ausgelöst. Ende Februar hat die Finanzpolizei dann dort bereits eine umfassende Kontrolle durchgeführt, wobei bereits zu Beginn sich zwei Personen in einer Toilette und im Waschraum versteckten. Insgesamt hat man acht Arbeiter angetroffen, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren, heißt es aus dem Finanzministerium.

Nur vier Beschäftigte in Hotel angemeldet

Gänzlich fehlten bei den Brasilianern auch die Reisedokumente sowie die zwingend erforderliche Bewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Die acht Personen wurden wegen illegalen Aufenthaltes im Bundesgebiet festgenommen. Im Zuge der Kontrolle haben die Beamten überhaupt nur einen Dienstnehmer angetroffen, der ordnungsgemäß angemeldet war, in Summe waren allgemein nur vier Beschäftigte vom Hotelbetreiber angemeldet.

Anfangsverdacht erhärtete sich bald

Daher hatte man auch den dringenden Verdacht, dass die Arbeitskräfte im Zuge ihrer Beschäftigung gezielt ausgebeutet worden sein könnten. Anfangs gaben die Betroffenen noch an, sich als Urlauber im Hotel aufzuhalten, im weitere Verlauf der Vernehmungen gaben sie aber zu, dass sie in Brasilien gezielt angeworben wurden. „Damit erhärtete sich neben dem Verdacht auf gewerbsmäßige Schwarzarbeit auch der schwerwiegende Verdacht, dass die Brasilianerinnen und Brasilianer Opfer von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung geworden sind“, so das Ministerium. Dadurch folgte eine Hausdurchsuchung, bei der man diverse Datenträger als Beweismittel sicherstellen konnte.

Strafen in Höhe von rund 40.000 Euro drohen nun

Zeitgleich fand die Finanzpolizei bei einer weiteren Kontrolle des Betriebs noch einen Brasilianer, der in der Küche angetroffen wurde. Auch er war illegal angestellt. Nun folgen Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und dem Arbeitszeitgesetz. Den Arbeitgeber erwarten wohl Strafen in Höhe von rund 40.000 Euro, weiters wird auch wegen des Verdachts auf Unterentlohnung ermittelt. Anzeigen und Kontrollmitteilungen an das Finanzamt und die Finanzstrafbehörde sowie an die ÖGK und auch an die Staatsanwaltschaft folgen ebenfalls.

„Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“

„Betrugsbekämpfung ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagt nun auch Finanzminister Markus Marterbauer. „Diejenigen, die andere ausbeuten und nicht ihre Abgaben zahlen, dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Denn es gilt, was immer gilt: Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug.“